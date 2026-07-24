הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בצעד חריף שמסמן הסלמה נוספת במתיחות בין וושינגטון לטהראן, הודיע הנשיא דונלד טראמפ הלילה (בין חמישי לשישי) כי כל נזק שייגרם לספינות או למטען ימי ישולם באמצעות כספים איראניים שנמצאים בשליטת ארצות הברית. ההודעה פורסמה ברשת Truth Social שבבעלותו, על רקע סדרת תקיפות אמריקניות נרחבות במטרות איראניות.

"עד להודעה חדשה, מנקודה זו ואילך, כל נזק שייגרם לספינות, מטען, או כל דבר הקשור לכך, ישולם באמצעות כסף איראני שנמצא ברשותה ובשליטתה של ארה"ב", כתב טראמפ בפוסט. הנשיא האמריקני הוסיף כי "נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך עם זאת, זה הדבר ההוגן והצודק לעשות". המהלך מגיע לאחר שטראמפ איים אתמול כי הוא שוקל "מתקפה מסיבית גדולה מאי פעם" נגד איראן, והבהיר בשיחה עם העיתונאי ברק רביד כי "אנחנו ערוכים לכך באופן מלא". צבא ארצות הברית יצא הלילה לגל תקיפות נרחב באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות של תקיפות אמריקניות במטרות איראניות.

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טהרן מזהירה: "תקדים מסוכן ומסית"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הגיב הבוקר ברשת X על הודעת טראמפ ואמר כי מהלך כזה יקבע "תקדים מסוכן ומסית". עראקצ'י, שלא הזכיר ישירות את טראמפ, הוסיף כי "אלו שחוגגים או מרוויחים מכספים כאלה צריכים לזכור: ברגע שממשלות מנרמלות החרמה, שום נכס של אף אחד אינו בטוח. הכאוס שייווצר בעקבות זאת לא יהיה יפה או שליו".

התגובה האיראנית משקפת את החשש בטהראן מהשלכות המהלך האמריקני, שעשוי ליצור תקדים בינלאומי לשימוש בנכסים מוקפאים כפיצוי על נזקים. איראן מחזיקה במיליארדי דולרים של נכסים מוקפאים במדינות שונות, בעיקר בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה לאורך השנים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ההסלמה מגיעה לשיא

ההודעה של טראמפ מגיעה על רקע הסלמה חסרת תקדים במזרח התיכון. פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) מסר כי התקיפות הלילה החלו בשעה 18:45 שעון מזרח ארה"ב, ונמשכו כשעתיים ורבע. על פי ההודעה, הופצצו מפקדות צבאיות איראניות, מתקני אחסון כטב"מים, רשתות תקשורת, אתרי מעקב חופיים ויכולות ימיות.

באיראן דווח על פיצוצים בשורת ערים בדרום ובדרום-מערב המדינה, כמו גם על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בבירה טהרן. במקביל, במערכת הביטחון הישראלית נערכים לאפשרות שאיראן תבקש להגיב לתקיפות הנרחבות ולשגר טילים גם לעבר מדינת ישראל, ייתכן עוד בסוף השבוע הנוכחי.

המהלך של טראמפ להשתמש בכספים איראניים מוקפאים לתשלום נזקים מהווה עליית מדרגה משמעותית במאבק הכלכלי מול טהראן, ועשוי להוביל לתגובות נוספות מצד המשטר האיראני.