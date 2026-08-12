הנשיא טראמפ על איראן: "אם הם יעשה משהו - נמחק אותם"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שוחח הלילה (בין שלישי לרביעי) עם כתבי הבית הלבן במהלך טיסתו חזרה מאוהיו, והתייחס בחריפות למצב מול איראן. "הנושא האיראני מתקדם מצוין, פשוט מצוין לחלוטין", הצהיר הנשיא על מסלול ההמראה.

טראמפ הבהיר כי אינו סומך על המשטר האיראני: "אני האדם האחרון שיסמוך על איראן. הם שיקרו לי ללא הרף". הנשיא הדגיש את השליטה האמריקנית במצר הורמוז, נתיב השיט האסטרטגי שדרכו עובר כשליש מהנפט הימי בעולם: "יש לנו שליטה מוחלטת במצר הורמוז כרגע - להם אין שליטה, לנו יש שליטה מלאה. המצר בידיים שלנו".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת באזור. רק אתמול תקפו כוחות אמריקניים ספינה שניסתה להפר את המצור הימי על נמלי איראן, כאשר מסוק אמריקני פגע בהגה הכיוון של כלי השיט. זו הייתה התקיפה האמריקנית הראשונה במצר לאחר שבוע של איפוק יחסי.

הנשיא לא הסתפק בהצהרות על השליטה הימית. "בשלב מסוים, אולי הם יעשו משהו, ואז נמחק אותם", אמר טראמפ, תוך שהוא משאיר את כל האפשרויות על השולחן. לדבריו, איראן איבדה את מעמדה האזורי: "כרגע אנחנו נמצאים בעמדה טובה מאוד. יש לנו עסק עם מדינה שהייתה הבריון של המזרח התיכון במשך 50 שנה. היום הם כבר לא הבריון של המזרח התיכון".

מבצע החילוץ הדרמטי מטורקיה

בהמשך השיחה התייחס טראמפ לחשיפת ה'וושינגטון פוסט' על מבצע החילוץ הדרמטי שבוצע בחודש שעבר בעת עזיבתו את טורקיה. על פי הדיווחים, הנשיא הועבר בחשאי דרך משאית קייטרינג למטוס צבאי חלופי, בעוד המטוס הנשיאותי שימש כפיתיון להטעיית איום איראני.

"זה תלוי אך ורק בשירות החשאי", הסביר טראמפ. "אני פשוט פועל לפי מה שהם רוצים, אז אני מציית להנחיות של השירות החשאי ושל הצבא. הם רצו שאטוס במטוס אחר - אז עשיתי את זה. אני עושה מה שהם אומרים".

הנשיא הודה כי קיים איום כלשהו, אך לא נכנס לפרטים: "אני מניח שהיה שם איום כלשהו. לא ממש שאלתי על זה יותר מדי. אני מקבל הרבה איומים - יש לגביי הרבה איומים שאתם בכלל לא יודעים עליהם".

האיום האיראני על טראמפ אינו תיאורטי בלבד. תמונות שהופצו לאחרונה חשפו סוללות טילי נ"מ מסוג Avenger המוצבות במועדון הגולף של הנשיא בניו ג'רזי, ובזמן שטראמפ שיחק בטורניר ה-LIV ביום ראשון האחרון, מטוסי קרב מסוג F-16 הוזנקו כדי ליירט שני מטוסים אזרחיים שחדרו למרחב האווירי האסור מעל המגרש.