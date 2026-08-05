נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר לאיים ומעביר הלילה (בין שלישי לרביעי) מסר חד וברור לטהרן: מצר הורמוז ייפתח בקרוב, או שהרפובליקה האסלאמית תתמודד עם תקיפה צבאית קשה ביותר. בריאיון לרשת "פוקס ניוז", הבהיר הנשיא כי ארצות הברית מקיימת שיחות עם איראן, אך הסבלנות מתקצרת.

"המצר ייפתח מאוד בקרוב, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד - ואז המצר ייפתח", אמר טראמפ בנחישות. הנשיא הוסיף והתחייב: "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. היא כבר עכשיו לא יכולה להשיג כזה, אבל זה יתרחש באופן רשמי".

"עמדנו לפני המתקפה הגדולה ביותר"

טראמפ חשף פרטים על התפתחויות מאחורי הקלעים וטען כי ארצות הברית עמדה לפני מתקפה צבאית חסרת תקדים. "עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", מסר הנשיא. "ואז הם התקשרו אליי וביקשו בנימוס: 'בבקשה, אפשר לדבר? אפשר לדבר?'. הם לא רצו מתקפה, ואני אמרתי: 'כן, אפשר לדבר. בואו נסגור את זה. בואו נשים לזה סוף סוף קץ'".

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דבריו של טראמפ מגיעים על רקע דיווחים על התקדמות במגעים בין איראן לעומאן בנושא פתיחת המצר. ערוץ אל-ערביה הסעודי דיווח כי הודעה רשמית על פתיחת מצר הורמוז צפויה להימסר תוך שעות או ימים ספורים, מה שמסמן פריצת דרך אפשרית במשבר.

"נשיאים אחרים היו צריכים לעשות את זה"

הנשיא האמריקני לא חסך ביקורת על קודמיו והדגיש את חשיבות הצעד. "נשיאים אחרים היו צריכים לעשות את זה כבר לפני 50 שנה", אמר טראמפ. "נשיאים אחרים או מדינות אחרות היו צריכים להיות מסוגלים לעשות את זה. ואני עשיתי משהו שהייתי חייב לעשות, כי אם היה להם נשק גרעיני, העולם כולו היה נראה אחרת לחלוטין".

כשנשאל באיזה שלב יחליט כי כלו כל הקיצים מבחינת איראן והגיע הזמן לפעולה צבאית, השיב טראמפ בקצרה: "יש לי המון זמן".