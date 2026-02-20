נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לצאת למהלך צבאי מוגבל נגד איראן, במטרה להפעיל לחץ על טהרן להסכים להסכם גרעין חדש - כך דווח בעיתון “וול סטריט ג’ורנל”.

לפי הדיווח, האפשרות הנבחנת כוללת תקיפה נקודתית של אתרים צבאיים או ממשלתיים באיראן, צעד שנועד להגביר את הלחץ על המשטר מבלי להידרדר באופן מיידי למלחמה רחבה.

עם זאת, גורמים המעורים בפרטים ציינו כי במקרה שאיראן תמשיך לסרב לדרישות האמריקניות, קיימת גם אופציה להסלמה הדרגתית שתכלול מתקפות נרחבות יותר.

אחד המקורות אמר לעיתון כי טראמפ עשוי לבחור באסטרטגיה של הסלמה מדורגת: תחילה פעולה מוגבלת ובהמשך הרחבת התקיפות, עד שהמשטר האיראני ייאלץ לפרק את תוכנית הגרעין שלו או אף יקרוס.

גורמים רשמיים בארה״ב הדגישו כי הנשיא טרם קיבל החלטה סופית, למרות שהאפשרות הוצגה בפניו שוב ושוב בשבועות האחרונים, וכי לאחרונה התמקדו הדיונים דווקא באפשרות של מתקפה רחבה יותר. לפי הערכות, אם תתקבל החלטה על תקיפה - היא עשויה להתבצע בתוך ימים.

בממשל האמריקני מזהירים כי פעולה צבאית נגד איראן עלולה להוביל לתגובה חריפה מצד טהרן ולגרור את ארצות הברית למלחמה רחבה יותר במזרח התיכון, תוך סיכון בעלות בריתה באזור.

ברקע הדברים עומד המבוי הסתום במשא ומתן עם איראן, לצד ההתעצמות הצבאית האמריקנית באזור, שהעלו את ההערכות כי עימות צבאי הפך לאפשרות ממשית יותר.

בנאום שנשא בכינוס “מועצת השלום” בוושינגטון, התייחס טראמפ למגעים עם איראן ואמר כי השיחות עמה “טובות”, אך הדגיש כי יש צורך ב“הסכם משמעותי”. לדבריו, “במהלך השנים הוכח שלא קל להגיע להסכם משמעותי עם איראן, ואנחנו חייבים להגיע להסכם משמעותי. אחרת יקרו דברים רעים”.

בהמשך הוסיף במה שנראה כאולטימטום: “אולי נצטרך לקחת את זה צעד אחד קדימה, ואולי לא נצטרך. אולי נעשה עסקה - אתם תגלו בעשרת הימים הקרובים כנראה”.

במקביל, משלחת איראן לאו״ם פרסמה תגובה חריפה והבהירה כי אם תותקף - טהרן תגיב. בהודעה נאמר כי “הרפובליקה האסלאמית של איראן הצהירה שוב ושוב כי אינה מחפשת מתח או מלחמה ולא תיזום עימות. אולם אם תותקף צבאית - תגיב איראן בנחישות ובמידתיות, מכוח זכותה הטבעית להגנה עצמית”.

עוד הוסיפו כי בנסיבות כאלה “כל הבסיסים, המתקנים והנכסים של הכוח העוין באזור ייחשבו מטרות לגיטימיות”, וכי ארצות הברית “תישא באחריות מלאה וישירה לכל תוצאה בלתי צפויה”.