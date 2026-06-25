טראמפ מכריז: "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני - זה גמור"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר הלילה (בין רביעי לחמישי) על הבטחתו המרכזית בנוגע לאיראן, כאשר הכריז בפני קהל גדול בעצרת בנשיונל מול בוושינגטון הבירה כי למשטב האיראני לעולם לא יהיה נשק גרעיני. "זה גמור", הדגיש הנשיא בנחרצות.

"בשבוע שעבר חתמנו על הסכם היסטורי לסיום הסכסוך עם איראן, פתיחה מלאה של מצר הורמוז, והשגת מה שאף נשיא לא הצליח להשיג לפני כן: לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, זה גמור", הכריז טראמפ בנאום שזכה למחיאות כפיים סוערות מהקהל.

הנשיא המשיך ותיאר את המצב הצבאי של איראן במונחים דרמטיים: "בזכות העוצמה והמיומנות של צבא ארצות הברית, כיום לאיראן אין חיל ים, אין חיל אוויר, אין מערך נגד מטוסים, אין משגרי טילים, אין ייצור, וההנהגה שלהם חוסלה לחלוטין", טען טראמפ.

דברי הנשיא מגיעים על רקע מתיחות סביב יישום ההסכמות עם איראן, כאשר בימים האחרונים התגלעו מחלוקות בנוגע לפיקוח על תוכנית הגרעין ולגביית אגרות במצר הורמוז. טראמפ נאלץ לפרסם הבהרה חריפה בנוגע למצר הורמוז, תוך אזהרה כי אם יתברר שאיראן מנסה לגבות תשלומים מספינות, המשא ומתן יופסק מיידית.

בנוסף, איראן דוחה לחלוטין את הדיווחים לפיהם הסכימה לחדש את הפיקוח על תוכנית הגרעין שלה. בטהראן הכחישו כי הנושא הגרעיני עלה לדיון, והבהירו כי לא ניתנה הסכמה להחזרת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית - זאת למרות שטראמפ פרסם ברשת החברתית כי "איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לבדיקות גרעיניות ברמה הגבוהה ביותר".