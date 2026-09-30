נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה (בין שלישי לרביעי) עם כתבים, והתייחס בביטול ליכולת העמידה של המשטר בטהרן. בדבריו העריך הנשיא כי הרפובליקה האסלאמית נמצאת במצוקה קשה, ושבסופו של דבר היא תיאלץ להתקפל.

"הם נמצאים במצב קשה מאוד", אמר טראמפ לכתבים כשהוא מתייחס ללחץ הכבד המופעל על המשטר. "אני לא יודע אם הם עומדים להיכנע כבר עכשיו, אבל הם ייכנעו".

בהמשך דבריו התייחס הנשיא האמריקני לפעילות המאובטחת במצר הורמוז ולמאמצים לבלימת תוכנית הגרעין האיראנית. "הוצאנו דרך מצר הורמוז יותר נפט במהלך היומיים האחרונים מאשר בכל נקודה אחרת בהיסטוריה, כולל הרבה לפני שיצאנו למלחמה כדי לעצור את הנשק הגרעיני", הצהיר טראמפ והדגיש: "וזה נעשה בדיוק בשביל זה – כדי לעצור את הנשק הגרעיני".

מסע לחץ כלכלי נרחב

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע מסע לחץ כלכלי נרחב שמפעילה ארצות הברית על איראן. כפי שדיווח כיכר השבת, משרד האוצר האמריקני צפוי להתיר לחברת התעופה "Iraqi Airways" להפעיל טיסות הלוך-ושוב בין איראן לנג'ף למשך חודש ימים, לאחר שהסגירה הפתאומית של הטיסות יצרה תוהו ובוהו בשטח ופקקים אנושיים אדירים.

הצעד האמריקני הדרקוני התבסס על הכרזתו של שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, שהודיע כי החל מה-23 בספטמבר, כל חברה או מדינה שתספק דלק, שירותי קרקע, נחיתה או כרטיסים לחברות תעופה איראניות תושחת כספית ותנותק מיידית ממערכת הדולר ומהמערכת הפיננסית האמריקנית. המבצע, המכונה "Economic Outcast", כבר הוכיח את עצמו בשטח: גורמים אמריקניים מדווחים כי בין 80 ל-90 אחוז מהטיסות האיראניות הופסקו.