בהצהרה מפתיעה, טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היום (רביעי) בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי "השגנו באיראן שינוי משטר מלא". לדבריו, המשטר החדש שעלה לשלטון בטהרן "הרבה פחות קיצוני והרבה יותר חכם" מקודמיו.

אולם בניגוד לציפיות, טראמפ הבהיר כי האורניום המועשר שנותר בידי איראן - כ-440 ק"ג ברמת העשרה של 60% - אינו מהווה עבורו בעיה דחופה. "לא מפריע לי שיש להם עדיין את הגרעין הקבור מתחת לאדמה", אמר הנשיא, והוסיף: "אנחנו נבצע פעולות מעקב אחרי זה באמצעות לווינים".

התקיפה העוצמתית הלילה

ההצהרה מגיעה לאחר שבועות של מתיחות סביב השאלה המרכזית שהעסיקה את ממשל טראמפ ואת ישראל: מה לעשות עם האורניום המועשר שצברה איראן במהלך השנים האחרונות. על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מדובר בכמות המספיקה לייצור 11 ליבות גרעיניות, כאשר שדרוג רמת ההעשרה ל-90% - הרמה הנדרשת לנשק - הוא תהליך שיכול להימשך שבועות בודדים. טראמפ הבהיר כי ארצות הברית תמשיך לפקח על המצב באמצעות יכולות מודיעיניות מתקדמות. "בקרוב אנחנו נצא מאיראן", הוסיף, "ואם יהיה צורך אנחנו נחזור". דבריו מעידים על גישה חדשה - במקום פשיטת קומנדו מסוכנת או מבצע קרקעי מורכב להשמדת האורניום, נראה כי הממשל האמריקני בוחר באסטרטגיה של הכלה ומעקב.

הפרשן הצבאי הוותיק רון בן ישי העריך השבוע כי ארצות הברית בחרה באסטרטגיה של "קבורת" האורניום - חסימה פיזית של הגישה לחומרים המסוכנים העמוקים מתחת לאדמה. התקיפות החריגות באיספהן, שטראמפ שיתף תיעוד דרמטי שלהן, נועדו לפי ההערכה לחסום את המחילות המובילות לאורניום המועשר.

יצוין כי טראמפ הודיע מוקדם יותר היום כי "נשיא המשטר החדש באיראן" ביקש הפסקת אש מארצות הברית. הנשיא הבהיר כי ישקול את הבקשה "כאשר מצר הורמוז יהיה פתוח, חופשי וברור למעבר", והוסיף: "עד אז, אנחנו ממשיכים להכות באיראן בעוצמה".

בריאיון לרשת CBS הבהיר טראמפ כי ארצות הברית אינה נערכת לנסיגה מיידית ממצר הורמוז, למרות דרישתו החוזרת מבעלות הברית לקחת פיקוד על האזור. "בשלב מסוים אני אצא, לא די בקרוב", אמר, והוסיף ביקורת חריפה על מדינות נאט"ו שנמנעו משליחת סיוע צבאי. "איראן הושמדה, אבל הן יצטרכו להיכנס ולעשות את העבודה שלהן".

הנשיא טען כי "אין איום ממשי" במצר הורמוז, המהווה נתיב מעבר לחמישית מאספקת הנפט העולמית, זאת למרות המשך התקיפות האיראניות על כלי שיט ותשתיות במפרץ הפרסי. לטענתו, איראן איבדה את כל עוצמתה הצבאית וכי התחולל בה "שינוי משטר מוחלט" שהביא לעליית גורמים סבירים יותר לשלטון.

במישור הכלכלי, מחיר הדלק הלאומי בארצות הברית חצה את רף 4 הדולרים לגלון - שיא של למעלה משלוש שנים. שוקי ההון העולמיים ממשיכים לספוג מכות קשות, כאשר מאז פתיחת השנה איבדו ששת המיליארדרים הגדולים בעולם יותר מ-255 מיליארד דולר משווי הונם המצטבר.