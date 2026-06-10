נשיא ארה״ב דונלד טראמפ קיים הערב (רביעי) דיון בחדר המצב בבית הלבן בנוגע לאפשרות של תקיפות נוספות נגד איראן, שעות לאחר שהצהיר כי אם לא תושג עסקה, ארה״ב "תכה בהם שוב בעוצמה".

בדיון בבית הלבן השתתפו בין היתר סגן הנשיא ג׳יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, ראש ה-CIA ג׳ון רטקליף, יו״ר המטות המשולבים דן קיין והשליח המיוחד סטיב ויטקוף. שר ההגנה פיט הגסת' השתתף באמצעות שיחת וידאו ממפקדת פיקוד המרכז האמריקני בפלורידה.

לפי שני מקורות אמריקניים, אחת האפשרויות שנבחנות היא מבצע צבאי רחב היקף אך קצר מועד, שנועד להגביר את הלחץ על טהראן לשנות את עמדתה במשא ומתן.

שר ההגנה הודיע במקביל לדיון: "נכה באיראן חזק הלילה. נתקוף אתרים מרכזיים של המדינה".

לדבריו, "ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את המודיעין שברשותנו ולעדכן את בנק המטרות באיראן. בנק המטרות והיכולות המבצעיות שלנו כיום גדולים ומתקדמים בהרבה מאלה שהיו בתחילת המלחמה. לאיראן אין בסיס תעשייתי ביטחוני משמעותי, והמלאי הצבאי שלה מוגבל מאוד".

במקביל, מתווכים מקטאר קיימו היום שיחות עם בכירים איראנים בטהראן בניסיון לקדם את המגעים בין וושינגטון לטהראן. עם זאת, בהיעדר התקדמות משמעותית, גורמים אמריקניים מעריכים כי תקיפות נוספות עשויות לצאת לפועל בקרוב.

ההתפתחויות מגיעות לאחר שארה״ב תקפה השבוע אתרי מכ״ם ומערכי הגנה אווירית באיראן בתגובה להפלת מסוק אמריקני. לפי הדיווחים, התקיפות תוכננו כך שלא יגרמו לנפגעים רבים ויותירו פתח להמשך המשא ומתן.