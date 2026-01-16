נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) על הקמת “מועצת השלום” לניהול רצועת עזה, והציג בפירוט את עמדתו באשר להמשך המהלך המדיני והביטחוני.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב: “זה כבוד גדול עבורי להודיע כי ‘מועצת השלום’ הוקמה. חברי המועצה יוכרזו בקרוב, אך אני יכול לומר בוודאות שמדובר במועצה הכי נהדרת ויוקרתית שאי פעם הוקמה, בכל מקום שהוא".

בהמשך פרסם טראמפ פוסט נוסף, שבו התחייב לפירוק מלא של חמאס מנשקו ולהשמדת תשתיות הטרור ברצועה. לדבריו: “בתמיכת מצרים, טורקיה וקטאר, נבטיח הסכם פירוז מקיף עם חמאס, הכולל את מסירת כל הנשק והשמדת כל מנהרה".

עוד הוסיף: “חמאס חייב לכבד באופן מיידי את התחייבויותיו, כולל החזרת החלל האחרון לישראל, ולבצע ללא דיחוי פירוז מלא".

טראמפ הדגיש כי לארגון הטרור אין מרחב תמרון: "כפי שאמרתי בעבר, הם יכולים לעשות זאת בדרך הקלה, או בדרך הקשה. תושבי עזה סבלו מספיק זמן. הזמן הוא עכשיו".

את הפוסט חתם במילים: “שלום דרך עוצמה".

הכרזתו של טראמפ מגיעה כיממה לאחר ששליחו למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, הודיע על מעבר לשלב ב’ בתוכנית האמריקנית לעתיד הרצועה. וויטקוף כתב כי מדובר ב“השקת השלב השני בתוכנית בת 20 הסעיפים של הנשיא – מעבר מהפסקת אש לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום”, והזהיר כי “אי עמידה מלאה של חמאס בהתחייבויותיו תגרור השלכות חמורות".

בחודש שעבר אמר טראמפ לכתבים כי בתחילת 2026 ייחשף הרכב חברי “מועצת השלום”, והגדיר אותה אז כך: “זו תהיה אחת מהמועצות האגדיות ביותר אי פעם. כולם רוצים להיות בה. אלו יהיו למעשה הראשים של המדינות הכי חשובות – מלכים, נשיאים וראשי ממשלה".

בפוסט הלילה התייחס טראמפ גם לסיוע ההומניטרי לעזה, וטען: "הצוות שלי סייע להעביר כמויות שיא של סיוע הומניטרי לעזה, שהגיע לתושבים במהירות ובהיקף היסטוריים. אפילו האו״ם הכיר בכך כהישג חסר תקדים".

עוד כתב: “כיו״ר ‘מועצת השלום’ אני תומך בממשלת הטכנוקרטים שמונתה, הנתמכת על-ידי הנציג העליון של המועצה, לשלוט בעזה בתקופת המעבר. מנהיגים פלסטינים אלה מחויבים ללא עוררין לעתיד של שלום".

על פי התוכנית האמריקנית, “מועצת השלום” בראשות טראמפ אמורה לפקח על ניהול ושיקום רצועת עזה באמצעות ועדה פלסטינית טכנוקרטית בת 15 חברים, שכבר אושרו על ידי ישראל.

במקביל, אמור לפעול ברצועה “כוח ייצוב” צבאי בינלאומי, שתפקידו לשמור על הסדר ולוודא יישום מלא של הפירוז. זהות המדינות שישתתפו בכוח זה טרם נקבעה, וחלק מהמדינות הביעו הסתייגות משליחת חיילים לשטח.

לפי הדיווחים, מי שנבחר להוביל את עבודת “מועצת השלום” הוא ניקולאי מלאדנוב, לשעבר שליח האו״ם למזרח התיכון ושר החוץ של בולגריה, שאמור לשמש כנציג העליון של המועצה וכגורם המקשר בין הממשל הטכנוקרטי הפלסטיני לבין ההנהגה הבינלאומית.