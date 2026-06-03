התובע הכללי חושף: כך ניצל הנשיא טראמפ ממאסר ברגע האחרון

ממלא מקום התובע הכללי של ארצות הברית, טוד בלנש, אמר בריאיון כי לדעתו הנשיא דונלד טראמפ היה צפוי לעונש מאסר אילולא היה זוכה בבחירות 2024.

בלנש, שעמד בראש צוות ההגנה של טראמפ במשפט דמי השתקה בשנת 2024 שבו הורשע הנשיא לשעבר ב-34 עבירות של זיוף רישומים עסקיים, התייחס להליך המשפטי ולתוצאותיו בריאיון לתוכנית "Hang Out with Sean Hannity".

לדברי המנחה שון האניטי, "הוא הורשע ב-34 עבירות פליליות. האם זה נכון לומר שזה היה או הבית הלבן או הכלא?" בלנש השיב: "כן. בהחלט. ללא ספק".

בלנש הוסיף כי "היה לו תיק בוושינגטון הבירה שנשף בעורפו, התיק בפלורידה שנדחה אבל הוגש עליו ערעור, ושופט בניו יורק. לא היה מצב שלא היו שולחים את טראמפ לכלא, והוא לא נשלח אחרי שניצח בבחירות".

עם זאת, בלנש כינה את האישומים נגד טראמפ "עוול חמור" וטען כי התביעה השתמשה, לדבריו, ב"תיאוריות משפטיות חדשות" ובראיות שנדחו בעבר על ידי התביעה הפדרלית.

בסיום הריאיון סיכם כי לתוצאות בחירות 2024 הייתה משמעות גדולה, הן עבור טראמפ ומשפחתו והן עבור המדינה. לדבריו, "ההשלכות של 2024 על המדינה הן לא יסולאו בפז".