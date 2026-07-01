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"הנהדר ביותר שנבנה"

טראמפ עלה לטיסה ראשונה במטוס הפאר - והתייחס גם לאיראן | צפו

טראמפ חנך בטיסה ראשונה את המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטאר בשווי 400 מיליון דולר | כל הפרטים על המטוס המשודרג, הביקורת והיעד (בעולם)

"המטוס המסחרי הנהדר ביותר שנבנה", דברי הנשיא לפני הטיסה
"המטוס המסחרי הנהדר ביותר שנבנה", דברי הנשיא לפני הטיסה| צילום: צילום: הבית הלבן

נשיא ארצות הברית חנך היום (רביעי) רשמית את המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטאר, בשווי 400 מיליון דולר.

לפני טיסתו הראשונה במטוס התייחס לשיחות מול איראן ואמר: "הפירוז הגרעיני של איראן מתקדם היטב".

עוד הוסיף כי "זו תהיה הטיסה הראשונה של מה שאני חושב שיהיה המטוס המסחרי הנהדר ביותר שנבנה אי-פעם".

מטוס הבואינג 747 המשודרג שהפך לאייר פורס 1 החדש קיבל עיצוב חדש בצבעי אדום, לבן, כחול כהה וזהב. המהלך עורר ביקורת ציבורית ופוליטית בשל עלויות השיפוץ המהירות והקבלה החריגה של מטוס יוקרה ממדינה זרה, אך בצבא האמריקני נטען כי הוא עומד בתקני הנשיאות.

הטיסה הראשונה של טראמפ עם המטוס נועדה לביקור במדינת צפון דקוטה, שם ייקח חלק בטקס הקדשה למוזיאון חדש המוקדש לנשיא לשעבר תיאודור רוזוולט. הביקור במערב המדינה משתלב בקו המסרים של טראמפ בדגש על “גדולה אמריקנית” ועל חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית.

דונלד טראמפמטוסביקורקטאראייר פורס 1

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