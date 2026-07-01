טראמפ עלה לטיסה ראשונה במטוס הפאר - והתייחס גם לאיראן | צפו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חנך היום (רביעי) רשמית את המטוס הנשיאותי החדש שקיבל מקטאר, בשווי 400 מיליון דולר.

לפני טיסתו הראשונה במטוס התייחס לשיחות מול איראן ואמר: "הפירוז הגרעיני של איראן מתקדם היטב".

עוד הוסיף כי "זו תהיה הטיסה הראשונה של מה שאני חושב שיהיה המטוס המסחרי הנהדר ביותר שנבנה אי-פעם".

מטוס הבואינג 747 המשודרג שהפך לאייר פורס 1 החדש קיבל עיצוב חדש בצבעי אדום, לבן, כחול כהה וזהב. המהלך עורר ביקורת ציבורית ופוליטית בשל עלויות השיפוץ המהירות והקבלה החריגה של מטוס יוקרה ממדינה זרה, אך בצבא האמריקני נטען כי הוא עומד בתקני הנשיאות.

הטיסה הראשונה של טראמפ עם המטוס נועדה לביקור במדינת צפון דקוטה, שם ייקח חלק בטקס הקדשה למוזיאון חדש המוקדש לנשיא לשעבר תיאודור רוזוולט. הביקור במערב המדינה משתלב בקו המסרים של טראמפ בדגש על “גדולה אמריקנית” ועל חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית.