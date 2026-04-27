נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שחזר הלילה (בין ראשון לשני) בריאיון לתוכנית "60 דקות" את הדקות הדרמטיות בארוחת הכתבים השנתית של הבית הלבן, בהן נשמעו יריות מחוץ לאולם והוא פונה בבהילות על ידי מאבטחיו.

"מה שקרה הוא - זה היה קצת אני", הודה טראמפ בראיון כשנשאל על הזמן שלקח למאבטחים לפנות אותו מהאולם. "אני רציתי לראות מה קורה, ולא עשיתי את זה כל כך קל עבורם. הייתי מוקף באנשים נהדרים וכנראה גרמתי להם לפעול קצת יותר לאט". הנשיא הסביר כי ביקש מהמאבטחים להמתין: "אמרתי, 'חכו רגע, חכו רגע. תנו לי לראות. חכו רגע'".

"התבקשנו לרדת למטה"

טראמפ תיאר את רצף האירועים לאחר ששמע את הירי: "אחרי זה התחלתי ללכת איתם. הסתובבתי, התחלתי ללכת, והם אמרו 'בבקשה תרד למטה. בבקשה תרד לרצפה'. אז ירדתי למטה וגם הגברת הראשונה ירדה". הנשיא הבהיר כי הוא והגברת הראשונה מלניה ירדו לרצפה רק לאחר שכבר החלו ללכת, בעקבות הנחיות חוזרות ונשנות מהסוכנים.

על פי תיעוד שפורסם, האירוע החל בשעה 20:35 כאשר סדרה של קולות חבטה עזים קטעה את ארוחת הערב החגיגית. סוכני השירות החשאי זינקו לעבר הבמה המרכזית ופינו את סגן הנשיא ואנס ובכירים נוספים, בעוד שוטרים בלבוש אזרחי הדפו ארצה את חברי הקבינט שישבו בין העיתונאים.

"הוא היה מהיר - כמעט מטושטש"

הנשיא תיאר את התצפית שלו על היורה: "הוא רץ, ואז הוא פשוט הלך, ואז 'בום'. הוא היה מהיר. כשמסתכלים על זה בווידאו, זה כמעט מטושטש". טראמפ שיבח את תגובת המאבטחים: "אבל זה היה מדהים כי ברגע שהמאבטחים ראו את זה אפשר היה לראות אותם שולפים את האקדחים שלהם. הם היו כל כך מקצועיים, כיוונו את האקדחים שלהם והפילו אותו מיד".

החשוד בירי זוהה כקול אלן, בן 31 מקליפורניה, שהיה רשום כאורח במלון. על פי פרטים שנחשפו, אלן שלח לבני משפחתו מסמך שנראה כמו מניפסט לפני הירי, שכלל כוונה מפורשת לפגוע בבכירים בממשל. אחותו מסרה לשירות החשאי כי אחיה השמיע לאורך זמן התבטאויות קיצוניות ורכש שני אקדחים ורובה ציד.