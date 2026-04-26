פינוי הנשיא טראמפ מהאולם ( צילום: לפי סעיף 27א )

בארצות הברית נמשכת הבוקר (ראשון) חקירת אירוע הירי בארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן במלון בוושינגטון, משם פונה הנשיא דונלד טראמפ בבהילות. החשוד זוהה כקול תומאס אלן, בן 31 מקליפורניה, ומהחקירה עלה כי הוא ככל הנראה שהה כאורח במלון שבו התרחש האירוע.

על פי הפרטים שנחשפו, אלן הוא בוגר המכון הטכנולוגי של קליפורניה (Cal Tech), אחד המוסדות האקדמיים היוקרתיים ביותר בארצות הברית. מחשבונותיו ברשתות החברתיות עולה כי השלים תואר שני במדעי המחשב, ועבד כמפתח משחקי מחשב עצמאיים. במקביל לעיסוקו בפיתוח תוכנה, שימש כמורה במשרה חלקית למקצועות STEM - מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בעברו עבר גם התמחות קיץ בנאס"א.

פרט מעניין נוסף שעלה מהחקירה: ברשת CNN דווח כי אלן תרם באוקטובר 2024 לקמפיין הנשיאות של קמלה האריס. סכום התרומה עמד על 25 דולרים בלבד, אך הוא מצטרף למאפיינים הנוספים של החשוד שמנסים החוקרים לפענח. המניע לירי טרם התברר באופן רשמי, אולם ברשת CBS צוטטו שני מקורות באומרם כי אלן מסר לגורמי אכיפת החוק במהלך המעצר כי רצה "לירות בגורמי הממשל של טראמפ". בארצות הברית דווח כי אלן נוטרל בזירה, אך לא בירי - ונלקח לבית חולים לטיפול. התובעת הפדרלית במחוז קולומביה, ג'נין פירו, הודיעה כי החשוד יובא לבית המשפט מחר (שני), ונכון לעכשיו יואשם בשני סעיפים: שימוש בנשק חם במהלך פשע אלים ותקיפה של עובד פדרלי באמצעות נשק מסוכן.

"נחוש לגרום לכמה שיותר נזק"

"הוא היה נחוש לגרום לכמה שיותר נזק וכמה שיותר פגיעה, ולמרבה המזל, בזכות מחסום הבידוק ממש מחוץ לאולם הנשפים, שם היו אלפי אנשים שהתכנסו כדי לשמוע את נשיא ארצות הברית, המחסום הזה פעל, ולכן איש לא נפגע", מסרה התובעת הפדרלית בהצהרתה.

על פי הפרטים שנמסרו, אלן היה חמוש ברובה ציד, אקדח וסכינים. "הוא הסתער על מחסום הבידוק של השירות החשאי בלובי המלון, וכאשר עבר את המחסום, אנשי השירות החשאי עצרו אותו והתרחשו חילופי ירי", הבהיר מפקד משטרת וושינגטון. החשוד פתח באש לעבר סוכן של השירות החשאי מחוץ למתחם שבו התקיים האירוע עם טראמפ, והירי פגע באפוד המגן של הסוכן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה ברשת X בה נאמר כי "שרה ואני המומים מניסיון ההתנקשות בנשיא בוושינגטון. אנו חשים הקלה שהנשיא והגברת הראשונה בטוחים. אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לסוכן הפצוע ומצדיעים לשירות החשאי על פעולתם המהירה והנחרצת".

בהודעה שפרסם הנשיא טראמפ לאחר האירוע, הוא שיבח את פעולת כוחות הביטחון: "השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה נהדרת. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס, ואני המלצתי ש'ניתן למופע להימשך', אך אפעל לחלוטין לפי הנחיות גורמי אכיפת החוק".

במסיבת עיתונאים שקיים מאוחר יותר, התייחס הנשיא לאירוע ואמר: "כיום אנחנו זקוקים לרמות אבטחה שככל הנראה איש מעולם לא ראה קודם לכן". טראמפ הבהיר כי לדעתו, "לא חושב שהירי קשור למלחמה באיראן".

הנשיא שיחזר את רגעי הדרמה: "פינו אותנו מהר. התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת. רצינו להמשיך את האירוע - אני לא רוצה לאפשר לאנשים החולים האלה לשנות את מרקם החיים, את מה שאנחנו עושים".