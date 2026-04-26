כיכר השבת
הדרמה בוושינגטון

היורה שניסה לפגוע בנשיא טראמפ: בוגר מכון יוקרתי, מתכנת משחקים ומורה שתרם בעבר לקמפיין האריס

החשוד בניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במהלך ארוחת הכתבים, הוא קול תומאס אלן, בן 31 מקליפורניה • בוגר מכון טכנולוגי יוקרתי עבד כמפתח משחקים ומורה • ברשת CNN דווח כי תרם לקמפיין הנשיאות של קמלה האריס • התובעת הפדרלית: 'היה נחוש לגרום לכמה שיותר נזק' (חדשות בעולם)

2תגובות
פינוי הנשיא טראמפ מהאולם (צילום: לפי סעיף 27א)

בארצות הברית נמשכת הבוקר (ראשון) חקירת אירוע הירי בארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן במלון בוושינגטון, משם פונה הנשיא בבהילות. החשוד זוהה כקול תומאס אלן, בן 31 מקליפורניה, ומהחקירה עלה כי הוא ככל הנראה שהה כאורח במלון שבו התרחש האירוע.

על פי הפרטים שנחשפו, אלן הוא בוגר המכון הטכנולוגי של קליפורניה (Cal Tech), אחד המוסדות האקדמיים היוקרתיים ביותר בארצות הברית. מחשבונותיו ברשתות החברתיות עולה כי השלים תואר שני במדעי המחשב, ועבד כמפתח משחקי מחשב עצמאיים. במקביל לעיסוקו בפיתוח תוכנה, שימש כמורה במשרה חלקית למקצועות STEM - מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בעברו עבר גם התמחות קיץ בנאס"א.

תרם לקמפיין האריס

פרט מעניין נוסף שעלה מהחקירה: ברשת CNN דווח כי אלן תרם באוקטובר 2024 לקמפיין הנשיאות של קמלה האריס. סכום התרומה עמד על 25 דולרים בלבד, אך הוא מצטרף למאפיינים הנוספים של החשוד שמנסים החוקרים לפענח.

המניע לירי טרם התברר באופן רשמי, אולם ברשת CBS צוטטו שני מקורות באומרם כי אלן מסר לגורמי אכיפת החוק במהלך המעצר כי רצה "לירות בגורמי הממשל של טראמפ".

בארצות הברית דווח כי אלן נוטרל בזירה, אך לא בירי - ונלקח לבית חולים לטיפול. התובעת הפדרלית במחוז קולומביה, ג'נין פירו, הודיעה כי החשוד יובא לבית המשפט מחר (שני), ונכון לעכשיו יואשם בשני סעיפים: שימוש בנשק חם במהלך פשע אלים ותקיפה של עובד פדרלי באמצעות נשק מסוכן.

"נחוש לגרום לכמה שיותר נזק"

"הוא היה נחוש לגרום לכמה שיותר נזק וכמה שיותר פגיעה, ולמרבה המזל, בזכות מחסום הבידוק ממש מחוץ לאולם הנשפים, שם היו אלפי אנשים שהתכנסו כדי לשמוע את נשיא ארצות הברית, המחסום הזה פעל, ולכן איש לא נפגע", מסרה התובעת הפדרלית בהצהרתה.

על פי הפרטים שנמסרו, אלן היה חמוש ברובה ציד, אקדח וסכינים. "הוא הסתער על מחסום הבידוק של השירות החשאי בלובי המלון, וכאשר עבר את המחסום, אנשי השירות החשאי עצרו אותו והתרחשו חילופי ירי", הבהיר מפקד משטרת וושינגטון. החשוד פתח באש לעבר סוכן של השירות החשאי מחוץ למתחם שבו התקיים האירוע עם טראמפ, והירי פגע באפוד המגן של הסוכן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה ברשת X בה נאמר כי "שרה ואני המומים מניסיון ההתנקשות בנשיא בוושינגטון. אנו חשים הקלה שהנשיא והגברת הראשונה בטוחים. אנו שולחים איחולי החלמה מהירה לסוכן הפצוע ומצדיעים לשירות החשאי על פעולתם המהירה והנחרצת".

בהודעה שפרסם הנשיא טראמפ לאחר האירוע, הוא שיבח את פעולת כוחות הביטחון: "השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה נהדרת. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס, ואני המלצתי ש'ניתן למופע להימשך', אך אפעל לחלוטין לפי הנחיות גורמי אכיפת החוק".

במסיבת עיתונאים שקיים מאוחר יותר, התייחס הנשיא לאירוע ואמר: "כיום אנחנו זקוקים לרמות אבטחה שככל הנראה איש מעולם לא ראה קודם לכן". טראמפ הבהיר כי לדעתו, "לא חושב שהירי קשור למלחמה באיראן".

הנשיא שיחזר את רגעי הדרמה: "פינו אותנו מהר. התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת. רצינו להמשיך את האירוע - אני לא רוצה לאפשר לאנשים החולים האלה לשנות את מרקם החיים, את מה שאנחנו עושים".

הבית הלבןהתנקשותניסיון התנקשותדונלד טראמפארוחת הערב של כתבי הבית הלבן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מעניין .הוא ממש מזכיר את הדמוקרטים הליברלים אצלנו גם הם הופכים להיות מאוד אלימים שלא מסכימים איתם😄
יחיאל
1
למה אין סרטון?
החכם מכל אדם

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר