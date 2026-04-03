נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) איום נוסף כלפי משטר האייתוללות באיראן, כשהוא מזהיר מפני המשך תקיפות נרחבות בתשתיות המדינה. את ההודעה פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social.

"הצבא שלנו, החזק ביותר בעולם, אפילו לא התחיל להשמיד את מה שנשאר מאיראן", כתב הנשיא האמריקאי. "הגשרים הם הבאים בתור, אחר כך תחנות החשמל! ההנהגה החדשה יודעת מה צריך להיעשות, ומה צריך להיעשות במהרה!"

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע גל התקיפות הנרחב שמבצע צה"ל במסגרת מבצע "שאגת הארי", כאשר חיל האוויר תקף במהלך חג ראשון של פסח עשרות מטרות אסטרטגיות במרכז ומערב איראן. התקיפות כללו חיסול מפקדים בכירים, פגיעה במערך הטילים ובתשתיות כלכליות של משטר הטרור.

כידוע, בהודעה חריגה שפרסם טראמפ לפני כן, חשף הנשיא כי ישראל השמידה את הגשר המחבר בין טהרן לכראג' - גשר שהוצג בתקשורת האיראנית כ"גשר הגבוה ביותר ויצירת המופת ההנדסית של המזרח התיכון". "הגשר הגדול ביותר באיראן קרס, ולא ישמש עוד לעולם", הודיע טראמפ אז.

במקביל לאיומים, איראן מאיימת בתגובה כי גשרים בישראל וברחבי המזרח התיכון הפכו ל"מטרות לגיטימיות". בין השאר, הזכירו האיראנים את גשר אריק בכביש 87 בישראל, שמוביל מהגליל התחתון אל הכנרת.

יצוין כי משמרות המהפכה הצהירו אמש כי פעולת התקיפה הראשונה נגד חברות מודיעין טכנולוגיות תהיה מרכז מחשוב הענן של החברה האמריקנית אמזון בבחריין. התקיפה מגיעה כתגובה על המתקפות של צבא ארצות הברית באיראן, כך על פי הצהרה לתקשורת המקומית.