נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי אם האיראנים לא ייכנסו למשא ומתן רציני להשגת הסכם - התקיפות האמריקניות באיראן יגברו באופן משמעותי ויכו בתשתיות קריטיות ברחבי הרפובליקה האסלאמית.

בריאיון חריג לרשת "פוקס ניוז", הנשיא פירט את תוכניותיו הצבאיות בפרטי פרטים: "אנחנו הולכים להכות בהם קשה מאוד הלילה, אנחנו הולכים להכות בהם קשה מאוד מחר בלילה, ואנחנו הולכים להכות בהם קשה מאוד בלילה שאחריו. בשבוע הבא מצבם יהיה גרוע באמת - כי בשבוע הבא יגיע תורם של תחנות הכוח והגשרים".

טראמפ הבהיר כי האיראנים עומדים בפני בחירה ברורה: "אנחנו נשמיד את כל תחנות הכוח שלהם, אנחנו נשמיד את כל הגשרים שלהם, אלא אם הם ישבו לשולחן וינהלו משא ומתן". לדבריו, התקיפות באיראן "יימשכו עד שאגיד שזה מספיק".

הנשיא האמריקני השתמש במונח צבאי מוכר כדי לתאר את המצב: "המילה שהצבא אוהב להשתמש בה היא 'שחיקה'. הם נשחקו לרמה נמוכה מאוד". עם זאת, טראמפ הזהיר כי "עדיין יש בהם יצר לחימה. אתה יודע, זה כמו מתאגרף דגול - אתה חושב שניצחת אותו, ופתאום הוא חוזר ומנחית עליך מכה".

בהמשך דבריו, הנשיא הדגיש: "הדרך היחידה לנהל משא ומתן עם האנשים האלה היא דרך עוצמה, והעוצמה היחידה היא עוצמה צבאית. פשוטו כמשמעו, לפני יומיים היה לנו הסכם, והם הפרו אותו ברגע האחרון".

"הם משקרים בכל מה שהם אומרים"

כשנשאל אם הוא מאמין שהאיראנים רציניים לגבי הגעה להסכם, השיב טראמפ: "אני חושב שאין להם ברירה. אני חושב שאם לא הייתי פועל כפי שאני פועל, הם לעולם לא היו מגיעים להסכם". הוא הוסיף ביקורת חריפה על ההסכם הגרעיני הקודם: "הם לעולם לא היו מגיעים להסכם עם אובמה. ההסכם ההוא היה ההסכם הגרוע ביותר. מה שכן נחתם שם היה פיסת נייר חסרת ערך".

טראמפ האשים את האיראנים בשקרים חוזרים ונשנים: "כל מה שהם אומרים הוא שקר. הם משקרים. מעולם לא ראיתי דבר כזה. הם יוצאים החוצה ואומרים לך 'מעולם לא דנו בנושא הגרעין' - ואנחנו יושבים בחדר במשך חמש שעות, וזה כל מה שדנו בו. אז הם יוצאים החוצה ואומרים 'הגרעין לא עלה לדיון'. הכל נידון".