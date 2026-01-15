"הם לא ייבחרו לעולם" - הנשיא איים והמרד הרפובליקני נבלם

הרפובליקנים בסנאט הצליחו לבלום ניסיון דו־מפלגתי לצמצם את סמכויות המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר ששני סנאטורים רפובליקנים מרכזיים חזרו בהם מעמדתם.

הרפובליקנים עשו שימוש בהליך פרוצדורלי נדיר בסנאט, שבו השתמשו בעבר גם הדמוקרטים בנסיבות דומות, כדי לבטל הצעת החלטה של הסנאטור טים קיין מווירג’יניה בנוגע לסמכויות מלחמה בוונצואלה.

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, חמישה רפובליקנים הצטרפו לכלל הדמוקרטים וקידמו את ההצעה להחזיר לקונגרס את הסמכות לאשר פעולה צבאית, בהובלת הסנאטור טים קיין הדמוקרטי מוירג'יניה. המהלך עורר ביקורת חריפה וכעס מצד הנשיא טראמפ, שדרש כי אותם סנאטורים “לא ייבחרו שוב לעולם”.

בסופו של דבר נפלה ההצעה בהצבעה השנייה ברוב של 51 מול 50, כאשר סגן הנשיא ג’יי.די. ואנס נכנס כדי לשבור את השוויון לטובת טראמפ.

ניצחון לטראמפ

הפנייה לצעד הפרוצדורלי החריג נחשבה לניצחון הן עבור הנשיא והן עבור מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט, ג’ון ת’ון מדרום דקוטה. ת’ון, כמו רפובליקנים נוספים, טען כי ההצעה אינה רלוונטית למצב הנוכחי בוונצואלה. לדבריו, “אין לנו חיילים בוונצואלה. אין פעולה צבאית, אין מבצעים, אין חיילים על הקרקע. השאלה היא האם נכון להעניק קדימות לדיון בהצעה שלא משקפת את המציאות הנוכחית שם”.

על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ ובכירים בממשל הפעילו קמפיין לחצים על חמשת הסנאטורים הרפובליקנים שתמכו תחילה בקידום ההצעה. לא כולם שינו את עמדתם, אך הסנאטורים ג’וש האולי ממיזורי וטוד יאנג מאינדיאנה היו הקולות המכריעים שסייעו להפלתה.

הסנאטור טים קיין שהעלה מלכתחילה את ההצעה והיה משוכנע שיש לו רוב, מתח ביקורת על המהלך עוד לפני ההצבעה ואמר כי אם אנשים רוצים לומר לנשיא טראמפ שיעשה מה שהוא רוצה – שיצביעו כך, אך שלא ישנו את כללי הסנאט באופן שעלול לשתק אותו בעתיד.