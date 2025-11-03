לאחר תקופה מתמשכת של עליות מחירים דרמטיות, נתוני אוקטובר מבשרים בשורה לטורקיה: האינפלציה השנתית ירדה ל־32.87%, הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2021, עם עלייה חודשית של 2.55% בלבד - מתחת לציפיות האנליסטים.

הבנק המרכזי שומר על מדיניות זהירה ומאט את קצב הפחתת הריבית ל־39.5%, לאחר שהיו פעמים בהן הריבית טיפסה עד 50% מתחילת השנה. נתוני האינפלציה הנמוכים מחזקים את הקו של הבנק, שנקט הקלה מתונה מתוך תקווה לבלום לחץ מחירים ואף מבשר על תחילתה של תקופה מאוזנת יותר.

עם זאת, האתגרים בשטח לא נפסקים: מחירי המזון והמשקאות הלא־אלכוהוליים מזנקים ביותר מ־34.87% בשנה ותורמים למעלה מ־8 נקודות לאינפלציה הכללית, והדיור מוסיף לאתגר עם עלייה שנתית של למעלה מ־50% – כ־7.75 נקודות לאינפלציה, בעוד התחבורה מתייקרת בכ־27.33%. מגמת העלייה מורגשת גם במחירי השכירות, שממשיכים להכביד על משפחות רבות.

נתונים חודשיים מצביעים על עליית מחירי המזון ב־3.4%, תוך שהשוק החקלאי ממשיך להיתקל בקשיים מול שיבושי אקלים ויבוא. לעומת זאת, מחירי הלבוש מתמתנים ל־7.98%, בעוד האלכוהול, התחבורה והתרבות דווקא מאיצים קצב.

שר האוצר, מהמט שימשק, הודה השבוע שחזית היעד ל־2025 - בין 25% ל־29% אינפלציה שנתית – רחוקה מהשגה השנה, דווקא כשציפיות הציבור מתחזקות לקראת דו"ח האינפלציה הרביעי של הבנק המרכזי שיתפרסם ב־7 בנובמבר.

התחזית לשנים הקרובות אמנם אופטימית יותר, אך ממשלת טורקיה ניצבת כעת על קו פרשת המים - האם הצליחה לבלום את תעוקת המחירים, או שהאזרחים ימשיכו להתמודד עם יוקר מחיה מהגבוהים בעולם?