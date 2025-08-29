עליית מדרגה במתיחות בין ישראל לטורקיה: שר החוץ הטורקי האקאן פידאן הכריז היום (שישי) כי אנקרה “החליטה לנתק לחלוטין את קשריה הכלכליים והמסחריים עם ישראל” וכי “המרחב האווירי נסגר למטוסים ישראליים”, לצד טענה לסגירת נמלים בפני ספינות מישראל.

ההצהרה מגיעה יממות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הכיר לראשונה ברצח העם הארמני, צעד שעורר זעם באנקרה.

עם זאת, בישראל מצביעים על פער בין ההצהרות לשטח: רשות התעופה האזרחית וחברות התעופה הישראליות מדווחות כי לא התקבלה הודעה רשמית, והטיסות “מתנהלות כרגיל”. בישראייר אמרו: “הטיסות מתקיימות כסדרן… אם יהיה שינוי – נעדכן”.

גם ברש״ת העריכו שסגירת מרחב אווירי אינה צעד המתבצע מיידית, ובינתיים נמשך תיאום הטיסות מול הרגולטור הטורקי.

אם תוטל הגבלה בפועל, ההשפעה המעשית עלולה להיות בעיקר על מסלולי המשך דרך המרחב הטורקי לכיוון גאורגיה/אזרבייג׳ן.

בטורקיה מציג פידאן את המהלך כחלק מהחמרת הצעדים שננקטו בחודשים האחרונים על רקע המלחמה בעזה, תוך האשמות חריפות כלפי ישראל. מנגד, בישראל מזכירים כי הצהרות על “ניתוק מסחר” נמסרו כבר בעבר, והאמירה על שמיים סגורים נשמעת “עמומה” כל עוד אין התראות תעופתיות רשמיות.

בזירה הפוליטית בישראל הגיב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בפוסט חריף שבו כינה את טורקיה “חמאס”.

יחסי ירושלים–אנקרה מצויים בשפל מאז תחילת המלחמה: הנשיא רג׳פ טאיפ ארדואן מארח בכירי חמאס ותקף בחריפות את ישראל ואת נתניהו; שתי המדינות החזירו את השגרירים ופועלות בדרג נמוך.

הכרזת נתניהו בריאיון פומבי על ההכרה ברצח העם הארמני נתפסת באנקרה כהסלמה נוספת, ומשרד החוץ הטורקי האשים כי מדובר ב”ניצול טרגדיות היסטוריות לצרכים פוליטיים”.

בישראל ממתינים לראות אם ההצהרות הטורקיות יתורגמו לצעדים אופרטיביים – הודעות רשמיות לרשויות התעופה והנמלים – או שמדובר בעיקר בהחמרת טון מדיני בשלב זה.