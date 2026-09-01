תסתלקו מכאן: המרדף מהשמיים אחרי אנשים מסוכנים

תסתלקו מכאן: המרדף מהשמיים אחרי נרקומנים מסוכנים ( צילום: רשתות חברתיות )

סצנה מעניינת התרחשה בימים האחרונים באיסטנבול: רחפן משטרתי ריחף מעל אזרחים שישבו בשטח פתוח, האיר עליהם והחל להשמיע באמצעות רמקול הוראה ישירה לעזוב את המקום.

האירוע התרחש ברובע פאטיח, סמוך לחומות ההיסטוריות באזור קוקא מוסטפא פאשה. במהלך פעילות משטרתית אותרו אנשים ששתו אלכוהול באזור שבו הדבר אסור, והרחפן נשלח לנקודה שבה שהו. מהרמקול שעל הרחפן נשמעה הודעה: "זהו רחפן משטרתי. שתיית אלכוהול באזור הזה אסורה. עזבו מיד את האזור". האנשים ששמעו את ההודעה עזבו את המקום בתוך זמן קצר. התמונות מהאירוע הופצו ברשתות החברתיות ועוררו תשומת לב רבה, בעיקר בשל האופן שבו הופעלה הטכנולוגיה.

תסתלקו מכאן: המרדף מהשמיים אחרי נרקומנים מסוכנים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10 תסתלקו מכאן: המרדף מהשמיים אחרי נרקומנים מסוכנים ( צילום: רשתות חברתיות )

מאחורי המראות החריגים עומדת מערכת טכנולוגית רחבה יותר. לפי דיווחים בטורקיה, הרחפנים המשטרתיים מצוידים, בהתאם לדגם ולמשימה, במצלמות תרמיות, יכולות ראיית לילה, זרקורים, מערכות למעקב אחר עצמים ורמקולים המאפשרים למשטרה להעביר הוראות מהאוויר.

המערכת אינה מוגבלת לשכונה אחת. המשטרה באיסטנבול מסרה כי רחפנים מופעלים כיום בכל 39 מחוזות העיר, בין היתר במסגרת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, פעולות נגד סמים, פיקוח על אזורים מיוערים והתמודדות עם סכנת שריפות. הרחפנים מאפשרים למשטרה לסרוק שטחים גדולים מהאוויר ולאתר מוקדים החשודים בעיניה כבעייתיים.

בתוך זמן קצר הפך התיעוד מאיסטנבול לסמל לחדירה ההולכת וגוברת של טכנולוגיות מעקב אל חיי היומיום. עבור הרשויות מדובר בכלי יעיל המאפשר לפקח על שטחים גדולים ולהגיב במהירות.