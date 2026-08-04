כיכר השבת
סדרת חיסולים בעזה

קטאר, מצרים וטורקיה תוקפות את ישראל: "הפרות מתמשכות ברצועה"

שלוש המדינות המתווכות פרסמו הודעה חריפה נגד ישראל • דרישה להפעיל לחץ על ישראל למלא התחייבויות | בישראל: נמשיך לפעול להסרת איומים (פוליטי מדיני)

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זירת חיסול בעזה (צילום: Ali Hassan/Flash90)

קטאר, מצרים וטורקיה פרסמו הלילה (בין שני לשלישי) הודעה משותפת חריפה נגד ישראל, בה האשימו אותה ב"הפרות מתמשכות" של הסכם הפסקת האש ברצועת . ההודעה, שהופצה מטעם שלוש המדינות המתווכות, מהווה ביקורת נדירה בחריפותה על התנהלות ישראל ברצועה.

"אנחנו מגנים את ההפרות הישראליות המתמשכות ב", נכתב בהודעה הרשמית. "כמדינות מתווכות, אנחנו מדגישים כי על ישראל למלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש. אנחנו קוראות להפעיל לחץ על ישראל למלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי והסכם הפסקת האש".

כזכור, כפי שדווח בכיכר השבת, מועצת השלום הבהירה אמש כי נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק המלא של נשק , כפי שהתחייב הארגון למתווכים.

על פי ההבהרה של מועצת השלום, "ישראל ומועצת השלום שותפות למטרה הסופית לעזה - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר לממשל אזרחי". ההבהרה הדגישה כי "נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק. זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד".

במקביל להודעת המתווכות, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ברצועה. כפי שדיווחנו, צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע מספר מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, ביניהם מפקדי נוח'בה שפשטו על ישראל בטבח שמחת תורה.

בנוסף, צה"ל תקף והשמיד חמישה מחסני נשק של חמאס ברחבי הרצועה, כאשר אחד מהם ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצה. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף.

על פי הודעת צה"ל, "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום". דובר צה"ל הדגיש כי המחבלים שחוסלו ניסו בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

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במילים אחרות הם אומרים או שאתם באמת מדינה עצמאית יהודית שחשוב לה חיי אזרחייה ואז מחסלת לגמרי את האויב ולא מסכנת חיילים
לוי

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