קטאר, מצרים וטורקיה תוקפות את ישראל: "הפרות מתמשכות ברצועה"

קטאר, מצרים וטורקיה פרסמו הלילה (בין שני לשלישי) הודעה משותפת חריפה נגד ישראל, בה האשימו אותה ב"הפרות מתמשכות" של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. ההודעה, שהופצה מטעם שלוש המדינות המתווכות, מהווה ביקורת נדירה בחריפותה על התנהלות ישראל ברצועה.

"אנחנו מגנים את ההפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה", נכתב בהודעה הרשמית. "כמדינות מתווכות, אנחנו מדגישים כי על ישראל למלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש. אנחנו קוראות להפעיל לחץ על ישראל למלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי והסכם הפסקת האש".

כזכור, כפי שדווח בכיכר השבת, מועצת השלום הבהירה אמש כי נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק המלא של נשק חמאס, כפי שהתחייב הארגון למתווכים.

על פי ההבהרה של מועצת השלום, "ישראל ומועצת השלום שותפות למטרה הסופית לעזה - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר לממשל אזרחי". ההבהרה הדגישה כי "נסיגה מלאה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק. זה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד".

שורד הטבח בבארי שאיבד את אשתו ובנו קיבל הצעת שיריון בליכוד - כך הוא ענה יוני גבאי | 03.08.26

במקביל להודעת המתווכות, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית ברצועה. כפי שדיווחנו, צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע מספר מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס, ביניהם מפקדי נוח'בה שפשטו על ישראל בטבח שמחת תורה.

בנוסף, צה"ל תקף והשמיד חמישה מחסני נשק של חמאס ברחבי הרצועה, כאשר אחד מהם ממוקם בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצה. במחסנים אוחסנו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נ"ט, תחמושת וציוד צבאי נוסף.

על פי הודעת צה"ל, "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום". דובר צה"ל הדגיש כי המחבלים שחוסלו ניסו בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.