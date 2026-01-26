טורקיה מתחמשת סרטון אימונים של חיל הרגלים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה | חשבון רשמי )

ההתקרבות הגיאופוליטית בין אנקרה לדוחה מקבלת בימים אלו משנה תוקף בזירה הימית, כאשר שתי המדינות מהדקות את הקשרים הביטחוניים ביניהן דרך שורת עסקאות רחבות היקף. המהלך, שנחשף בתערוכת המוצרים הביטחוניים הימיים DIMDEX בדוחה, מעיד על מעבר מתמיכה מדינית לשיתוף פעולה תעשייתי הדוק שעשוי לשנות את מאזן הכוחות הימי במפרץ הפרסי ומעבר לו.

עבור הקהילה החרדית בישראל, ההתחזקות הביטחונית של טורקיה וקטאר מעוררת דאגה לא מבוטלת. כידוע, שתי המדינות נתפסות כתומכות מרכזיות של חמאס לאורך השנים, וחיזוק יכולותיהן הצבאיות עלול להשפיע על מאזן הכוחות האזורי ועל ביטחון ישראל. המהלך מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה ביטחונית מורכבת.

צבא קטאר ( צילום: משרד ההגנה של קטאר | חשבון רשמי )

על פי דיווח במגזין Defense News, העסקה המרכזית שנחתמה היא רכישת שתי פריגטות מתקדמות מסוג ISTIF מקונסורציום הספנות הטורקי TAIS. מדובר בעסקה המוערכת בכמיליארד דולר, המדגישה את האמון הקטארי ביכולות ההנדסה והמספנות הטורקיות. הפריגטות הללו, המהוות את חוד החנית של הצי הטורקי המודרני, צפויות להעניק לקטאר יכולות הרתעה והגנה ימית משופרות באופן משמעותי. בניית כלי השיט הגדולים היא רק חלק מהתמונה הכוללת. שיתוף הפעולה מעמיק גם לתחומים טכנולוגיים מתקדמים יותר, תוך התמקדות באוטונומיה ובכלים בלתי מאוישים המהווים את עתיד השדה המערכתי הימי. החברה הטורקית STM חתמה על מזכר הבנות עם קטאר לפיתוח וייצור משותפים של פלטפורמות ימיות בלתי מאוישות, כאשר ההסכם קובע כי STM תתמוך באופן פעיל בייצור מקומי על אדמת קטאר ובאינטגרציה של כטמ"מים טקטיים.

סיכום תרגיל מגן המפרץ בקטאר 2026 ( צילום: משרד ההגנה של קטאר | חשבון רשמי )

מעבר לעסקת נשק: שותפות אסטרטגית רחבת היקף

היקף והרכב ההסכמים מעידים על שינוי פרדיגמה ביחסים בין המדינות. במקביל למזכר ההבנות עם STM, נחתמו חמישה הסכמים נוספים עם חברות ענק טורקיות, ובראשן Aselsan, המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות ליבה ופלטפורמות לחימה מתקדמות שישולבו במערכים הקיימים והעתידיים של הנסיכות. אין מדובר עוד במערכת יחסים פשוטה של ספק ולקוח, אלא בשותפות אסטרטגית רחבת טווח הכוללת מחקר ופיתוח, אינטגרציה מערכתית מורכבת ואף כוונות משותפות לשיווק ויצוא של המערכות הללו למדינות שלישיות.

המהלך משקף את השאיפה הקטארית לעצמאות טכנולוגית חלקית ואת הנכונות הטורקית לחלוק ידע וטכנולוגיה רגישה. הברית הזו יוצרת ציר תעשייתי-ביטחוני משמעותי במזרח התיכון, המשלב את ההון והחזון הקטארי עם היכולות הייצוריות והניסיון המבצעי של התעשייה הטורקית, ובכך משנה את מאזן הכוחות הטכנולוגי באזור.

צבא טורקיה באימונים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

השלכות אזוריות: מה משמעות הברית עבור ישראל

ההתחזקות הביטחונית של טורקיה וקטאר מעוררת דאגה בקרב גורמי ביטחון בישראל. כפי שדווח לאחרונה בכיכר השבת, ישראל אסרה כניסה ל-29 בכירים טורקיים, ביניהם בנו של נשיא טורקיה ארדואן, על רקע המתח סביב הוועד המנהל בעזה. במערכת הביטחון ובדרג המדיני בישראל הביעו דאגה עמוקה מהשלכות נוכחות שתי המדינות במנגנון שעתיד להשפיע על עתיד הרצועה.

כידוע, ישראל רואה בטורקיה ובקטאר שחקניות מרכזיות בהישרדות חמאס לאורך השנים, וקיים חשש כבד שמעורבותן בשיקום עזה תחזיר כספים, השפעה ותשתיות שיחזקו מחדש את הטרור. ההתחזקות הימית של שתי המדינות, במיוחד ביכולות מתקדמות כמו כטמ"מים ופריגטות, עשויה להעניק להן יכולות הרתעה והשלכה משופרות במרחב, מה שמקשה על ישראל לפעול בחופשיות בזירות שונות.

המגמה הזו משתלבת במגמה רחבה יותר של התחמשות ימית באזור. כפי שדווח בכיכר השבת, טורקיה מנסה להפוך לעצמאית בתחום הביטחון הלאומי ויוצאת לדרך עם פרויקטים ימיים אסטרטגיים, כולל בניית צוללות וכלי שיט מתקדמים. השאיפה הטורקית להפוך ליצרנית צבאית גלובלית משתלבת עם מגמות דומות באוסטרליה, הודו ודרום קוריאה, ויוצרת מציאות חדשה שבה מדינות אזוריות מפתחות יכולות עצמאיות ומתקדמות.

לוחם משלח כטב"ם טקטי מתקדם. הטכנולוגיה שכובשת את צבאות נאט"ו מאפשרת לכל חייל להפוך ליחידת תקיפה קטלנית ( צילום: צבא ארה"ב | U.S. Army חשבון רשמי )

מבט קדימה: עתיד הברית הימית

העסקאות שנחתמו בדוחה מהוות נקודת מפנה ביחסים בין טורקיה לקטאר, ומעידות על כוונה ארוכת טווח לבנות ציר ביטחוני אזורי. השילוב של יכולות ייצור מקומיות, טכנולוגיות מתקדמות ושיתוף פעולה הדוק בין שתי המדינות עשוי ליצור מציאות חדשה במפרץ הפרסי ובמזרח התיכון הרחב.

עבור ישראל, ההתפתחות הזו מחייבת התייחסות רצינית ומעקב צמוד. בעוד שהמדינות הערביות המתונות, כמו איחוד האמירויות וסעודיה, מפתחות קשרים עם ישראל, הציר הטורקי-קטארי מהווה איזון מנוגד שעלול להשפיע על מאזן הכוחות האזורי. המשמעות המעשית היא שישראל תצטרך להמשיך ולחזק את יכולותיה הימיות והטכנולוגיות, תוך שמירה על עליונות איכותית מול איומים מתפתחים.

