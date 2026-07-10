פרשן האתר הטורקי Hurriyet טען היום (שישי) כי טורקיה השלימה מכירת מערכות ההגנה האווירית S-400 למדינה שלישית במפרץ, והודעה רשמית בנושא צפויה להתפרסם במהלך היום. הדיווח מגיע על רקע התבטאויות מסתוריות של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן והודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הסנקציות שהוטלו על אנקרה עשויות להיות מוסרות.

על פי הפרשן, המחלוקות האחרונות סביב העסקה טופלו במהלך היממה האחרונה, והיא צפויה להפוך לרשמית בקרוב. עם זאת, זהות המדינה הרוכשת טרם נחשפה - יש הערכות שמדובר באיחוד האמירויות הערביות, בעוד אחרות מצביעות על קטאר.

ארדואן רמז: 'המשיכו לעקוב אחרינו'

הנושא עלה מחדש לכותרות לאחר שארדואן נשאל מה עלה בגורל מערכות ה-S-400 והשיב בתשובה חמקנית: "המשיכו לעקוב אחרינו". התבטאות זו, יחד עם הודעתו של טראמפ על הסרת הסנקציות, העלתה מחדש את השאלה מה עלה בגורל המערכות שרכשה טורקיה מרוסיה ב-2019.

הסרת הסנקציות מחייבת את נשיא ארצות הברית להודיע לקונגרס כי המערכות אינן פעילות, שטורקיה אינה מחזיקה בהן עוד, וכי לא יפותחו בעתיד יחסים דומים עם רוסיה. אם הקונגרס לא ישתכנע כי התנאים מתקיימים, ייתכן שהנושא יובא להצבעה.

הישג משולש עבור אנקרה

מבחינת אנקרה, מכירת המערכות מהווה הישג משולש: הסרת הסנקציות שהוטלו עליה בעקבות רכישת המערכות הרוסיות, קבלת מנועים עבור מטוס הקרב KAAN שהיא מפתחת, ופתיחת הדרך לחידוש מכירת מטוסי F-35 לטורקיה.

כזכור, טורקיה הייתה מעורבת בפרויקט ה-F35 כשותפה, השקיעה בו, וחלקים ממנו היו אמורים להיות מיוצרים בשטחה. אולם רכישת מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400 שינתה הכול - בוושינגטון סברו שאין היגיון לאפשר לטורקיה להחזיק במקביל גם במטוסי F35 וגם במערכת רוסית שמטרתה להפילם.

החשש בישראל: פגיעה בעליונות האווירית

בירושלים פועלים בשקט כדי לשמר את הקפאת עסקת ה-F35 לטורקיה, מתוך הבנה כי חמקן בידיים טורקיות יהווה איום ישיר על ביטחון המדינה. השר עמיחי שיקלי אמר השבוע כי "יש תרחיש אמיתי שטורקיה תתקוף את מדינת ישראל", והוסיף: "כל הידידות הזאת של טראמפ עם ארדואן מבחינתנו היא בעייתית מאוד".

הדאגה הישראלית נובעת מהחשש שההסלמה החדה ברטוריקה של ארדואן נגד ישראל במהלך השנתיים האחרונות עלולה בעתיד גם להוביל להתנגשות חמורה יותר. ההבנה היא כי למדינה שקוראת לישראל "מדינת אויב" ומאיימת "לכבוש את ירושלים" - אסור להחזיק בנשק שייפגע באופן אנוש בעליונות האוויר של צה"ל.

העליונות האווירית של ישראל מבוססת על היכולת להיות צעד אחד לפני כולם ולשמר חופש פעולה מבצעי בכל מקום במזרח התיכון. ה-F35 אינו נועד רק להטיל פצצות, אלא מדובר במכונת מלחמה שיודעת לגלות מטרות קרקע ולחלוק מידע עם מטוסים אחרים. המטוסים הללו הפגינו את היכולות שלהם בשטח בשתי המערכות האחרונות מול איראן.

החשש הוא שטורקיה תשתמש ביכולות המטוס כדי לשבש את חופש הפעולה של חיל האוויר בסוריה ובלבנון, או בנתיבי הטיסה לאיראן. החזקת המטוס תאפשר לאנקרה ללמוד את יתרונותיו ותורפותיו של המטוס האמריקני, מה שיקשה על ישראל לפעול בחשאי במרחבים שטורקיה שולטת בהם.