מאות תיירים חולצו: שריפות ענק משתוללות באתרי הנופש בטורקיה

גל שריפות נרחב פרץ בדרום-מערב טורקיה, במחוזות תיירות פופולריים כמו אנטליה ומולה, והוביל לפינויים המוניים. הרשויות דיווחו כי תנאי יובש ורוחות עזות מקשים על מאמצי הכיבוי, המנוהלים מהאוויר ומהיבשה על ידי כוחות גדולים (בעולם)

טורקיה בלהבות (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)

גל שריפות יער רחב ממדים מאיים על דרום-מערב טורקיה, ופוגע במחוזות הנופש המרכזיים אנטליה, מולה ואיידין. השריפות, שהחלו ביום חמישי בלילה, התפשטו במהירות בשל תנאי מזג האוויר הקיצוניים, ובמיוחד הרוחות החזקות והיובש ששורר באזור.

לפי משרד החקלאות והייעור הטורקי, מאמצי הכיבוי נמשכים במלוא העוצמה. למעלה מ-14 מטוסי כיבוי, 20 מסוקים וכ-800 אנשי צוות קרקע פועלים יחד כדי לנסות להשתלט על האש ולהגן על היישובים הסמוכים.

אזור אנטליה, מוקד משיכה לתיירים, נפגע במיוחד. באלניה, אחד מאתרי הנופש המרכזיים, התפשטה האש עד לשכונות מגורים, בהן אליפנדי, איספאטלי וקארג'יקאק. עקב כך, נאלצו הרשויות לבצע פינוי חירום של תושבים ונופשים, וכן נותקה אספקת החשמל במקומות רבים כדי למנוע סכנות נוספות.

טורקיה בוערת (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)
