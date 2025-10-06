כיכר השבת
ארדואן מתקפל?

אחרי שנתיים של נתק: טורקיש איירליינס בדרך חזרה לישראל?

ארדואן הורה לבחון את חידוש טיסות טורקיש איירליינס לנתב"ג – בעקבות מחמאות מטראמפ ומעורבותו במגעים לסיום המלחמה בעזה | לפני 7 באוקטובר פעלו בין ישראל לטורקיה 16 טיסות יומיות – והיעד נחשב לאהוב במיוחד על הישראלים (בעולם)

מטוס של טורקיש איירליינס (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של החברה)

לאחר יותר משנתיים של נתק – ייתכן שחברת התעופה הלאומית של טורקיה תשוב לנחות בישראל, כך פורסם במהדורה המרכזית של חדשות 12.

על פי דיווחים בטורקיה, נשיא המדינה רג’פ טאיפ ארדואן ביקש מהנהלת טורקיש איירליינס לבחון את האפשרות לחדש את קווי הטיסה לתל אביב, כחלק מהתקרבות מדינית זהירה שנובעת גם ממעורבותו הגוברת במאמצי התיווך לסיום המלחמה בעזה – ובעקבות מחמאות שהעניק לו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מאז 7 באוקטובר 2023 ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל", היחסים בין ישראל לטורקיה הידרדרו לשפל חסר תקדים. אנקרה הובילה קו מדיני חריף נגד ירושלים, והקשרים בין המדינות – הכלכליים, הדיפלומטיים והתרבותיים – צומצמו כמעט לאפס.

אחד הסמלים הבולטים של הקרע היה הפסקת טיסותיה של טורקיש איירליינס לנתב"ג, מהלך שגרם נזק כבד לענף התיירות ולנוסעים הישראלים, שהתרגלו לטיסות יומיות תכופות וזולות דרך איסטנבול.

לפני המלחמה פעלו בין ישראל לטורקיה 16 טיסות יומיות הלוך ושוב, רבות מהן שימשו כטיסות קונקשן ליעדים ברחבי העולם. איסטנבול נחשבה לאחד משדות התעופה המרכזיים ביותר עבור נוסעים ישראלים – יעד זול, קרוב ואטרקטיבי.

כעת, בעקבות בקשתו של ארדואן לבחון את היתכנות החידוש, בחברת התעופה שוקלים להגיש לרשות שדות התעופה בקשה רשמית לחלונות המראה ונחיתה חדשים כבר בימים הקרובים. אם המהלך יבשיל, מטוסי החברה עשויים לשוב לנחות בנמל התעופה בן גוריון עוד לפני סוף השנה.

בחידוש הקו רואים גורמים בענף התעופה לא רק צעד כלכלי אלא גם איתות מדיני ראשון לשיפור ביחסים בין אנקרה וירושלים – בעיקר אם הוא ילווה בצעדים נוספים של הפשרה מדינית.

"החזרה של טורקיש לישראל תהיה בשורה גדולה לענף התעופה ולנוסעים הישראלים", אמר גורם בכיר בענף. "זה מסמן שאולי היחסים מתחילים להתאושש – באוויר לפני הקרקע".

