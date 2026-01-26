נושאת המטוסים אברהם לינקולן ( צילום: הצי של ארה"ב )

בצעד דיפלומטי משמעותי, הבהיר משרד החוץ של איחוד האמירויות הערביות כי המדינה לא תאפשר שימוש בשטחה, במרחב האווירי שלה או במים הטריטוריאליים שלה לצורך ביצוע תקיפה נגד איראן. ההודעה מגיעה בעיצומה של הסלמה אזורית חסרת תקדים, כאשר ארצות הברית מגבירה את נוכחותה הצבאית במפרץ הפרסי.

ההכרזה האמירתית מהווה מסר ברור לוושינגטון ולבעלות בריתה, ומשקפת את הניסיון של אבו דאבי לשמור על קווי תקשורת פתוחים עם טהראן למרות השותפות האסטרטגית עם המערב, בשל האינטרסים הכלכליים והביטחוניים שלה באזור. נושאת המטוסים בדרך - ההיערכות האמריקנית מואצת במקביל להכרזה האמירתית, מוקדם יותר פורסם כי קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים האמריקנית "אברהם לינקולן" נכנסה למימי הגזרה של פיקוד המרכז (CENTCOM), כחלק מהיערכות למתקפה אפשרית נגד איראן. על פי דיווח ב'פוקס ניוז', גורם אמריקני בכיר אישר את המהלך, אך הבהיר כי הכוח הימי טרם התמקם בעמדה הסופית המאפשרת ביצוע תקיפות. הגעת נושאת המטוסים היא חלק מתגבור נרחב הכולל גם טייסת מטוסי קרב מסוג F-15, מטוסי תובלה הנושאים ציוד כבד, ספינה המצוידת במערכות הגנה מפני טילים, וסוללת הגנה אווירית מתקדמת מסוג THAAD. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, דמירל בראד קופר, נפגש אתמול עם הרמטכ"ל איל זמיר, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר וראש אגף המבצעים איציק כהן, במסגרת התיאומים האסטרטגיים.

חיילים איראנים. אילסוטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

איראן בכוננות מלאה - "האצבעות על ההדק"

בתגובה לצעדים האמריקניים, הודיע מפקד חיל הים האיראני, אדמירל משנה שהרם איראני, כי צבא המדינה עבר למצב של דריכות מרבית. "הכוחות המזוינים נמצאים בכוננות מלאה כדי להגן על המדינה", הצהיר, והוסיף כי "הקשר בין רוחניות, ידע וכוח צבאי הוא המפתח לניצחון ולסיבולת".

הרמטכ"ל האיראני, מוחמד פאכפור, אמר בימים האחרונים: "הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מוכנים, האצבעות שלנו על ההדק". לדבריו, "האמריקאים אומרים שהם רוצים לנהל משא ומתן וזה הכי טוב בשבילם אבל הפעם לא ניפול לתחושת ביטחון שווא שנובעת מניהול משא ומתן". חבר בוועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני הוסיף: "אם האויבים יבצעו פעולה תוקפנית, הם יתקלו בתגובה קטלנית ומרתיעה ובסיסי ארה"ב באזור יהיו בין המטרות העיקריות".