איחוד האמירויות בוחנת אפשרות להקפיא מיליארדי דולרים של נכסים איראניים המוחזקים בתחומה, במהלך שעשוי לפגוע באחד מעורקי החיים הכלכליים המרכזיים של טהרן. כך דווח ב־Wall Street Journal, מפי גורמים המעורים בדיונים המתקיימים בימים האחרונים.

על פי הדיווח, המהלך נשקל בעקבות מתקפות הטילים והכטב"מים ששיגרה איראן לעבר יעדים באמירויות. גורמים באבו דאבי אף העבירו מסרים לטהרן כי האפשרות להקפאת נכסים נמצאת על השולחן, אם כי בשלב זה לא ברור האם ומתי תתקבל החלטה רשמית בנושא.

במשך שנים שימשה איחוד האמירויות, ובעיקר דובאי, מרכז פיננסי מרכזי עבור חברות ואנשי עסקים איראנים. דרך רשת של חברות קש, חלפני כספים ומנגנוני מסחר מקומיים הצליחה איראן לעקוף חלק מהסנקציות הבינלאומיות, לשמור על גישה למטבע זר ולהמשיך למכור נפט בשווקים בינלאומיים.

אנליסטים מציינים כי כל מהלך שיגביל את הפעילות הפיננסית האיראנית באמירויות עשוי להיות משמעותי במיוחד, שכן מדובר ב"צינור המרכזי" המחבר בין הכלכלה האיראנית למערכת הכלכלית הגלובלית. פגיעה בצינור זה עלולה לצמצם משמעותית את יכולת המשטר לממן תוכניות חימוש ולתמוך בארגונים הפועלים מטעמו באזור.

לפי הגורמים המעורים בדיונים, הרשויות באמירויות בוחנות כמה צעדים אפשריים. בין היתר נשקלת הקפאה של נכסי חברות קש המשמשות להסוואת פעילות מסחרית איראנית, הידוק הפיקוח על חלפני כספים המשמשים להעברת כספים מחוץ למערכת הבנקאית הרשמית, ואף צעדים נגד חשבונות הקשורים למשמרות המהפכה.

בנוסף לכך, על פי הדיווח, נשקלות גם פעולות בזירה הימית, ובהן תפיסה של כלי שיט איראניים כחלק מהמאמץ לפגוע בצי המכליות החשאי של איראן – רשת של ספינות ישנות המשמשות להובלת נפט תוך הסתרת מקורו.

עם זאת, באמירויות מודעים לכך שצעדים חריפים עלולים לגרור תגובה איראנית. גורמים המעורבים בדיונים מעריכים כי כל החלטה בנושא תישקל בזהירות רבה, בין היתר בשל החשש מפגיעה בתשתיות האנרגיה במדינה וביציבות הכלכלית באזור.

הערכה נוספת היא שגם אם תתקבל החלטה על הקפאת נכסים, היא תהיה ממוקדת בעיקר בגורמים הקשורים למשמרות המהפכה, ולא תכלול את כלל החשבונות של אזרחים וחברות איראניות הפועלים במדינה.

לפי נתוני משרד האוצר האמריקני, בשנת 2024 לבדה עברו כ־9 מיליארד דולר דרך חשבונות בנקים אמריקניים במסגרת פעילות פיננסית חשאית הקשורה לאיראן. מתוך סכום זה, כ־62% הגיעו לחברות הפועלות באיחוד האמירויות, רבות מהן קשורות למסחר בנפט איראני.