כיכר השבת
הטרור האיראני

איחוד האמירויות: סוכלה רשת טרור איראנית שפעלה בכיסוי עסקי

לפחות חמישה פעילים נעצרו לאחר שפעלו בכיסוי מסחרי וניסו לחדור לכלכלת המדינה; הרשויות מדגישות: לא נאפשר פגיעה ביציבות ובביטחון הלאומי (בעולם)

קו הרקיע של דובאי (צילום: שאטרסטוק)

מנגנון ביטחון המדינה של איחוד האמירויות הודיע הלילה על סיכול רשת טרור שמומנה ונוהלה בידי וחיזבאללה, ופעלה בתוך המדינה תחת כסות מסחרית פיקטיבית.

על פי ההודעה הרשמית, נעצרו לפחות חמישה פעילים שהיו חלק מהרשת, אשר פעלה בניסיון לחדור לכלכלה המקומית וליישם תכניות חיצוניות המאיימות על היציבות הפיננסית של המדינה.

לפי הממצאים, הפעילות כללה הלבנת הון והעברת מימון לטרור, תוך הפרה של תקנות כלכליות ומשפטיות.

במנגנון הביטחון ציינו כי מדובר בפעילות מאורגנת שפעלה על פי תכנית אסטרטגית מתוכננת מראש מול גורמים זרים, תוך ניסיון לנצל מערכות אזרחיות וכלכליות לצרכים עוינים.

עוד הדגישו הרשויות כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגיעה בביטחון המדינה: "לא תותר כל התערבות חיצונית המאיימת על ביטחון המדינה ויציבותה, ללא קשר למקור או לעילה שלה".

ההתפתחות מגיעה על רקע דיווחים בשבועות האחרונים על חשיפת תאים הקשורים לאיראן וחיזבאללה במספר מדינות במפרץ, בהן קטאר, בחריין וכווית.

