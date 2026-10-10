התובע הכללי של איחוד האמירויות, ד"ר חמד סייף א-שמסי, חשף פרטים מזעזעים מחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת "פליי דובאי" שהייתה בדרכה לישראל. מהחקירה עולה כי בנס חסר תקדים סוכל אסון תעופתי כבד ונמנע טבח המוני בתוככי נמל התעופה בן גוריון.

מממצאי החקירה הדרמטיים עולה כי טייס המשנה, אזרח עומאן, בחר מלכתחילה בקריירה בתחום התעופה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר בארצות הברית. המחבל תכנן להשתלט על המטוס בעיצומה של הטיסה ולרסק אותו בעוצמה רבה ישירות אל תוך טרמינל הנוסעים העמוס בנתב"ג, במטרה לגרום לקטליות המונית ולמספר נפגעים חסר תקדים.

תוכניתו הרצחנית של הטייס המחבל יצאה לפועל בגובה רב, כאשר התנפל בפתאומיות על קברניט המטוס ותקף אותו באמצעות גרזן חירום שנשלף מתא הטייס.

אלא שבחסדי שמיים, גילוי תושייה יוצא דופן של אנשי הצוות והנוסעים מנע את הפיגוע המחריד. אנשי הטיסה ונוסעים ערניים שהיו על המטוס נאבקו עמו בגבורה, הצליחו להשתלט עליו ולנטרלו לחלוטין. בעקבות המאבק באוויר, הופנה המטוס לנחיתת חירום בסעודיה והונחת שם בשלום בסייעתא דשמיא.

בהודאת המחבל בחקירתו, כמו גם בהודעה הרשמית מטעם התביעה באמירויות, צוין כי אירועי ה-11 בספטמבר הפכו עבורו למקור השראה מרכזי, וכי "הרעיון לבצע פעולה דומה באמצעות מטוס התקבע בתודעתו" לאורך שנים עד להוצאתו אל הפועל.

"עשיתי את זה כנקמה לעזה"

בחקירתו הודה הטייס חמאם אל-חמאמי כי פעל על רקע המתרחש ברצועת עזה. לדברי החוקרים, הטייס אמר כי ביקש לנקום בשל המלחמה בעזה ואף רצה למות במהלך הפעולה. "עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", אמר בחקירתו.

עוד נחשף כי הטייס תכנן להתרסק בבסיס אמריקאי בירדן אם לא יצליח להגיע לנתב"ג. כעת מנסים בישראל לפענח את התמונה המלאה ולבדוק אם מדובר ביוזמה אישית של הטייס או בפעולה שאליה הוכוון או גויס על ידי גורם נוסף.

השבוע דווח כי נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני. במקביל לחקירה, נמשכת בדיקת אנשי הצוות שהיו על המטוס. הרשויות באיחוד האמירויות חקרו את הדיילים, ואלה הכחישו כל מעורבות בניסיון של הטייס.

כזכור, ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים. מבצע השבת הישראלים מדובאי באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, וצפוי להסתיים ביום חמישי. עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים.