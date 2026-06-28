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"מהר, תעלו": נהג טנדר שהפתיע שוטרים במהלך מרדף זכה לשבחים | צפו

נהג מסחרית בבריטניה זכה לשבחים לאחר שהציע לשוטרים חמושים טרמפ במהלך מרדף, ועזר ללכוד חשוד שנמלט רגלית

תיעוד המרדף בו סייע נהג הטנדר
תיעוד המרדף בו סייע נהג הטנדר| צילום: צילום: Kent police

נהג מסחרית בבריטניה זכה לשבחים לאחר שעצר במהלך מרדף משטרתי והציע ל חמושים טרמפ כדי לסייע להם ללכוד חשוד שנמלט רגלית, בעיר תאנט שבמחוז קנט.

בתיעוד שפורסם ברשת נראה הנהג עוצר לצד אחד השוטרים, מזמין אותו לעלות לחלק האחורי של הרכב, ובכך מאפשר לכוחות המשטרה להשיג את החשוד ולעצור אותו זמן קצר לאחר מכן.

במשטרת קנט הודיעו כי הנהג יומלץ לקבל אות הוקרה על תושייתו. מפקד יחידת השיטור החמוש, ויל ליי, אמר: "בזכות הפעולה המהירה של הנהג הצליחו השוטרים לעצור אדם מסוכן".

הוא הוסיף כי "הוא צריך להיות גאה בתרומתו לשמירה על ביטחון הקהילה, ואנחנו אסירי תודה על עזרתו".

משטרהמעצרבריטניהתיעודסרטון ויראלי

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