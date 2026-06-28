נהג מסחרית בבריטניה זכה לשבחים לאחר שעצר במהלך מרדף משטרתי והציע לשוטרים חמושים טרמפ כדי לסייע להם ללכוד חשוד שנמלט רגלית, בעיר תאנט שבמחוז קנט.

בתיעוד שפורסם ברשת נראה הנהג עוצר לצד אחד השוטרים, מזמין אותו לעלות לחלק האחורי של הרכב, ובכך מאפשר לכוחות המשטרה להשיג את החשוד ולעצור אותו זמן קצר לאחר מכן.

במשטרת קנט הודיעו כי הנהג יומלץ לקבל אות הוקרה על תושייתו. מפקד יחידת השיטור החמוש, ויל ליי, אמר: "בזכות הפעולה המהירה של הנהג הצליחו השוטרים לעצור אדם מסוכן".

הוא הוסיף כי "הוא צריך להיות גאה בתרומתו לשמירה על ביטחון הקהילה, ואנחנו אסירי תודה על עזרתו".