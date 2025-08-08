לא ייאמן: שרת ההומלסים "זרקה דיירים מהבית" ונאלצה להתפטר

השרה הבריטית לענייני חסרי בית, רושנארה עלי, הודיעה אתמול (ה') על התפטרותה מהממשלה בעקבות פרשה שהסעירה את הציבור הבריטי. על פי הדיווחים, עלי, הידועה במאבקה בבעלי דירות שמניצלים את שוק השכירות, הורתה לדיירים שהתגוררו בנכס בבעלותה במזרח לונדון לעזוב את הדירה בנימוק שהדירה מיועדת למכירה, ושבועות לאחר מכן חידשה את השכירות במחיר גבוה ב-700 פאונד מהמחיר הקודם.

הסערה התפשטה במהרה כאשר נחשף כי הדיירים קיבלו הודעה בנובמבר האחרון, שבה נמסר להם כי חוזה השכירות שלהם לא יחודש, ולכן עליהם לפנות את הדירה העומדת למכירה. הם עשו זאת, אך לאחר שעזבו, הנכס הושכר מחדש במחיר גבוה ב-700 פאונד, ובכך נוצר הרושם כי עלי ניצלה את עזיבת השוכרים לצורך העלאת המחיר בצורה דרמטית.

המעשה עורר זעם ציבורי, במיוחד מכיוון שעלי עצמה הובילה את המאבק הציבורי נגד העלאות שכר דירה בלתי מוצדקות. היא לא חדלה מלהשמיע קריאות למנוע העלאות שכר דירה שלא מוצדקות, במיוחד מצד בעלי דירות שמבקשים להרוויח יותר על חשבון הדיירים הפגיעים.

דובר מטעם עלי טען כי הדיירים היו מודעים לכך שהשכירות הייתה לתקופה קצובה, והסביר כי הדירה הוצעה מחדש להשכרה רק משום שלא נמצא לה קונה. אולם, הסבר זה לא שכנע את הציבור, ובייחוד את יריביה הפוליטיים במפלגת השמרנים, שהאשימו את עלי ב"צביעות מזעזעת".

יו"ר המפלגה השמרנית, קווין הולינרייק, תקף את השרה ואמר כי מדובר בהתנהלות מנוגדת לערכים שהיא עצמה ייצגה. לדבריו, "את לא יכולה לדבר על הזכויות של השוכרים ובמקביל לנצל את מעמדך כמי שהופכת את השכירות לבלתי ניתנת להשגה עבורם".

גם ארגונים למען זכויות השוכרים מיהרו להוקיע את מעשיה של עלי. דוברת ארגון שוכרי הדירות בלונדון, שיאן סמית, ציינה כי לא ניתן להצדיק את התנהלותה של השרה, והוסיפה כי היא "חייבת להתפטר לאלתר בשל ניגוד עניינים ברור". מנהלת קמפיינים בארגון "Shelter", מרי מקרי, אף ציינה כי המפלגה הלייבור חייבת לעמוד בהבטחותיה לשמירה על זכויות השוכרים ולהפסיק את ההתנהלות הערמומית הזו.

בהתפטרותה, עלי הדגישה כי פעלה על פי כל הדרישות המשפטיות, אך ציינה כי לו נותרה בתפקידה, הדבר היה מונע ממנה להתמקד בעבודת הממשלה ובצורך לפתור את בעיות חסרי הבית.

הסערה סביב התפטרות עלי מתרחשת בעיתוי רגיש במיוחד עבור ממשלת הלייבור, המוליכה את בריטניה בשעת משבר. סקרים עדכניים מצביעים על ירידה חדה בתמיכה במפלגה, כאשר המפלגה הימנית הפופוליסטית UK Reform, בראשות נייג'ל פראג, צפויה להוביל את הבחירות הקרובות.