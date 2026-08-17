מביך: כך נפל ראש ממשלת בריטניה למלכודת מתחזה מתוחכם

ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, ניהל חלופת הודעות עם אדם שהתחזה לסוזי ויילס, ראש סגל הבית הלבן ויועצתו הקרובה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

האירוע עורר דאגה כה עמוקה בשגרירות הבריטית בוושינגטון, עד שנציגיה העלו את הנושא ישירות מול הבית הלבן.

בלשכת ראש הממשלה הבריטית בדאונינג סטריט סירבו להתייחס לפרטי המקרה ומסרו כי "איננו מגיבים בנושאי ביטחון לאומי."

עם זאת, גורם שתודרך על פרטי התקשורת ציין כי הוחלפו "הודעות מעטות" בלבד מאז כניסתו של ברנהם לתפקיד, והבהיר כי הן היו "חסרות חשיבות".

בממשל הבריטי התעורר חשש כי מכשיר הטלפון של ויילס נפרץ פעם נוספת, לאחר שבשנה שעברה פתחו הבית הלבן וה-FBI בחקירה בעקבות הודעות ושיחות שקיבלו סנאטורים ומנהלים בכירים מאדם שטען כי הוא ראש הסגל.

עיתון הוול סטריט ג'ורנל אף דיווח בשעתו כי ויילס אמרה למקורביה כי רשימת אנשי הקשר שלה נחשפה. תוכן השיחות והמועד המדויק שבו נשלחו ההודעות נותרו חסויים ולא הותר פרסומם. ברנהם נכנס לתפקידו כראש הממשלה ב-20 ביולי 2026, לאחר שסימני זכייתו בבחירות המשנה במייקרפילד ב-18 ביוני 2026 כבר סימנו אותו כממשיכו של קיר סטארמר.