בצעד חסר תקדים שעשוי לשנות את פני מדיניות הבריאות הציבורית בעולם, אישר הפרלמנט הבריטי את חוק הטבק והסיגריות האלקטרוניות שייכנס לתוקף בשנה הבאה. על פי החוק החדש, גיל הרכישה החוקי של טבק, שעומד כיום על 18, יועלה בשנה אחת בכל שנה - כך שכל דור שנולד מ-2009 ואילך ייחסם מרכישת סיגריות לצמיתות.

המהלך הבריטי מהווה ניסיון לחסל את תופעת העישון באופן הדרגתי אך מוחלט. בפועל, אדם שנולד ב-2009 לא יוכל לרכוש טבק גם כשיגיע לגיל 50 או 60, שכן גיל הרכישה החוקי ימשיך לעלות מדי שנה. כך, למשל, בשנת 2030 גיל הרכישה יעמוד על 29, ובשנת 2050 - על 49.

ניסיון שנכשל בניו זילנד

החוק הבריטי מעורר עניין רב בעיקר לאור הניסיון הניו זילנדי שקדם לו. לפני שלוש שנים העבירה ניו זילנד חוק דומה שנחשב למהפכני, אך כעבור שנה בלבד החליטה הממשלה לבטל אותו. הביטול נבע משיקולים כלכליים ומחששות מפני שוק שחור שצמח בעקבות החוק, כאשר סיגריות הפכו לסחורה נדירה ויקרה.

הניסיון הניו זילנדי מעלה שאלות לגבי יכולת האכיפה של החוק הבריטי. מומחים מזהירים כי הגבלה כה נוקשה עלולה להוביל לפריחת שוק שחור של טבק, בדומה למה שקרה במדינות שהטילו מגבלות דרסטיות על מוצרי צריכה אחרים.

התנגדות פוליטית

החוק החדש זוכה להתנגדות חריפה מצד גורמים פוליטיים שונים בבריטניה. נייג'ל פראג', מנהיג מפלגת הימין הבריטית, הצהיר בפומבי כי אם ינצח בבחירות הקרובות, הוא יפעל לביטול החוק. לטענתו, המדובר בהתערבות יתר של המדינה בחירות האישיות של האזרחים.

פראג' טוען כי החוק פוגע בחירות הפרט ומייצג גישה פטרנליסטית מופרזת של הממשלה. "זו לא תפקידה של המדינה להחליט עבור אזרחים בוגרים מה הם יכולים ומה הם לא יכולים לצרוך", הבהיר בראיון לתקשורת הבריטית.