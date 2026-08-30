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מי באש

בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה 

 סרטון מאוקראינה חושף את הרגע שבו כטב"ם מתפוצץ במגרש חניה – ואישה שעמדה במרחק אפסי ניצלה בנס (חדשות בעולם) 

בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה (צילום: מסך)

רגעים של אימה בווישנבה, סמוך לקייב: מצלמת אבטחה תיעדה את הרגע שבו כטב״ם רוסי פגע באזור חניה, כאשר אישה נמצאת במקום ובמרחק קצר מאוד מנקודת הפגיעה. בתיעוד נראית האישה באזור החניה, כאשר לפתע מתרחש פיצוץ עז, ענן אבק ושברים מתפזרים לכל עבר. למרות עוצמת הפיצוץ והקרבה למוקד, היא הצליחה להינצל.

הסרטון שפורסם זכה לתשומת לב רבה בשל השניות הדרמטיות שבהן האישה נמצאת למעשה בתוך אזור הפגיעה וניצלת ברגע האחרון.

הפגיעה הייתה חלק ממתקפה רוסית רחבה על מחוז קייב. לפי חיל האוויר האוקראיני, במהלך הלילה שוגרו לעבר אוקראינה 164 כלי טיס בלתי מאוישים, מתוכם 137 יורטו או נוטרלו. עם זאת, נרשמו פגיעות ב־16 מוקדים שונים.

בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה
בלתי נתפס: 13 מכוניות הושמדו בפיצוץ והאישה ניצלה (צילום: רשתות חברתיות )

בווישנבה עצמה נגרם נזק משמעותי. באחד האזורים פגע כלי טיס בלתי מאויש בכביש, משאית נפגעה ומכונית פרטית עלתה באש. במקום אחר בעיר פגע כטב״ם באזור מגורים, והאש התפשטה לכלי רכב שחנו בחצר. לפי הדיווחים, 13 מכוניות נשרפו כליל, וההדף גרם לניפוץ חלונות ולנזק למעטפת של בניין מגורים סמוך.

האירוע היה קטלני גם מעבר לתיעוד המצמרר. בווישנבה נהרג תושב, ואדם נוסף נפצע מרסיסים ופונה לקבלת טיפול רפואי. בסך הכול, במהלך יומיים של תקיפות במחוז קייב נפגעו אזורים בחמישה מחוזות, ונגרם נזק למחסנים, בתים פרטיים, בנייני מגורים וכלי רכב.

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