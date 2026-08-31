בלב זירת המתקפות: תיעוד מרהיב מהכנת הדבש לראש השנה | צפו

- צילום: JRNU 10 10 0:00 / 0:55 ( צילום: JRNU )

על רקע התגברות ההפגזות בערי אוקראינה, דריכות נרשמת בימים אלה בקהילות היהודיות ברחבי אוקראינה לקראת חודש החגים. בעוד הלחימה במדינה נמשכת כבשגרה, כשקולות הנפץ הפכו לחלק משגרת החיים, רבני הקהילות פועלים מסביב לשעון. הם מתארגנים במאמצים לוגיסטיים כבירים, להבטיח את קיום החגים בצורה המכובדת ביותר ולחזק את הלכידות הקהילתית למרות סכנות המצב בשטח.

רשת חב"ד באוקראינה JRNU, העומדת מאחורי חלוקת מארזי הסיוע לכלל יהודי המדינה, קיבלה החלטה אסטרטגית: לייצר את מרבית מוצרי המזון והחגים הבסיסיים דווקא על אדמת אוקראינה, במפעלים מקומיים מיוחדים שהוכשרו מבעוד מועד. הדוגמה המובהקת ביותר לכך נמצאת באזור תעשייתי מרכזי במחוז קייב. האזור מוקף במרכזים לוגיסטיים ובמחסני ענק שספגו בשבועות האחרונים פגיעות קשות והפצצות יומיות, אך באורח נס, המפעל שנבחר לייצור הדבש הטהור נותר עומד על תילו.

( צילום: JRNU )

( צילום: JRNU )

פועלי הייצור ממשיכים לעבוד שם תחת דריכות מתמדת, כשרעש המכונות מתערבב באזעקות. בנוסף למפעל הדבש, שהוכשר על ידי הרב יהושע וישצקי ממערכת הכשרות 'אוקרכשר', הוכשרו בצל המלחמה גם מערכי שחיטה מיוחדים של בשר ועופות בכשרות מהודרת.

כבר במהלך השבוע הבא יחל השלב המרכזי של המבצע: צי משאיות סיוע ענקיות ייצא לדרך ממרכזי האספקה לעבר עשרות קהילות יהודיות הפזורות בכל רחבי המדינה. משטחי ענק של מוצרי מזון חיוניים ייפרקו למרגלות המרכזים היהודיים בערים השונות, ומשם הם ישונעו ישירות לבתיהם של חברי הקהילות באמצעות מערך חלוקה פנימי, מסודר ומכובד.

ברשימת המזון המגוונת, לצד עופות, בשר טרי וצנצנות הדבש המקומיות, יחולקו גם מוצרי חלב, עוגות דבש מיוחדות שהובאו ברכבת אווירית מישראל, דובשניות חגיגיות שיוצרו בעיר המאותגרת ז'פורוז'יה, קופסאות שימורים וממרחים שונים. כדי להעניק למארז ערך מוסף, מצורפים אליו עלוני הסברה מרהיבים ומונגשים בשפה המקומית על מהות חודשי החגים, לצד לוח שנה ייחודי ועשיר המשלב תכנים יהודיים ותמונות מהווי הקהילה.

( צילום: JRNU )

בקהילות היהודיות באוקראינה מצפים השנה להשתתפות שיא של יהודים בבתי הכנסת ובפעילויות החג השונות. "אנחנו נערכים למספר חסר תקדים של מתפללים שיגיעו לתפילות ראש השנה ויום כיפור", מספר הרב שמחה לבנהרץ, משלוחי חב"ד בקייב, המרכז את מערך החלוקה. "אחרי תקופה כל כך ארוכה ומתישה של מלחמה ואי-ודאות, אנשים מחפשים יותר מתמיד את הביחד ואת המסורת. כולנו נושאים עיניים ונתפלל יחד שהשנה החדשה הבאה עלינו תהיה סוף סוף שנה רגועה, שלווה ומתוקה".