פיתוח פורץ דרך: שלד חיצוני חדשני סולל עתיד חדש לעולם הצלילה

חוקרים מאוניברסיטת פקין שבסין הציגו לאחרונה שלד חיצוני חדשני, ראשון מסוגו בעולם, שמסייע לצוללנים לבצע תנועות ברגליים בצורה קלה ויעילה יותר בעת הצלילה. השלד, שנלבש על הברכיים ומסונכרן עם תנועות השחייה הבסיסיות (בעיקר ה- flutter kick), מעניק דחיפה מכנית מדויקת ומפחית משמעותית את המאמץ הנדרש מהשרירים במים.

ניסוי שנערך עם שישה צוללנים מנוסים הראה תוצאות מרשימות: צריכת האוויר במהלך הצלילה ירדה בשיעור של 22.7% והפעילות בשרירי הרגליים פחתה ביותר מ-20%. מעבר לכך, הצוללנים התמודדו היטב עם הסיוע המכני והציגו דפוסי תנועה טבעיים יותר ושיפור נוסף ביעילות הצלילה.

בניגוד לשלדים חיצוניים יבשתיים, פיתוח אביזר מסייע כזה למים היווה אתגר טכנולוגי ומחקרי בשל התנגדות הנוזל, דרישות האיטום והתאמת הבקרה לתנועה דינמית בממד התת-מימי. בזכות חיישני תנועה מתקדמים ובקרה בזמן אמת - הצליחו המתכננים לשלב בין עזר רובוטי מדויק להתנהגות אנושית טבעית.

בזכות התקדמות זו, השלד החיצוני מבטיח יתרונות לא רק לספורטאים, אלא גם למחקר ימי, בנייה תת-ימית, צוללנים מקצועיים ומתאמנים. צמצום המאמץ והארכת משך הצלילה מעלים את בטיחות הצוללנים, מאפשרים ביצוע משימות מורכבות יותר במעמקים ומזרזים התפתחות טכנולוגיות לבישות בסביבה ייחודית זו.

בהצהרתו, ציין פרופ’ וואנג קינינג, שהוביל את המחקר, כי "השלד החיצוני מהווה אבן דרך בחיבור בין טכנולוגיה מודרנית ליכולות הגוף האנושי ומציב בסיס למערכות סיוע נוספות שישנו את תחום העבודה והמחקר במעמקי הים".