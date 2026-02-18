פיצוץ דיפלומטי: שגריר ארה"ב זומן לנזיפה בגלל המוהלים

כינוס בחורי אנטווערפען ביום ל"ג בעומר ( צילום: דוד ברנל )

משבר דיפלומטי חריף פרץ היום (שני) בין ארצות הברית לבלגיה, כאשר שגריר ארה"ב בבריסל, ביל וייט, פרסם פוסט חריג בחריפותו נגד המדינה המארחת אותו. השגריר האשים את בלגיה ברדיפה אנטישמית של מוהלים יהודים, וקרא לה "להיכנס למאה ה-21" ולהפסיק את מה שכינה "תביעה מגוחכת".

במרכז הסערה עומדים שלושה מוהלים מאנטוורפן שנעצרו בחודש מאי האחרון, לאחר שהתברר כי עסקו במילה ללא "הכשרה רפואית" רשמית. כלי המילה שלהם הוחרמו, והם הועמדו לדין פלילי בטענה שפעלו ללא רישיון רפואי מתאים. עבור הקהילה היהודית באנטוורפן, שם מתגוררת אחת הקהילות החרדיות הגדולות באירופה, מדובר במתקפה ישירה על אחת ממצוות היסוד של היהדות.

כינוס בחורי אנטווערפען ביום ל"ג בעומר ( צילום: דוד ברנל )

"הנשיא טראמפ ואני קוראים לבלגיה" מטוס הפיקוד הרוסי Il-80 נחת בטהרן • פוטין שולח "מטריה" צבאית לחמינאי דוד הכהן וב. ניסני | 10:05 השגריר וייט הבהיר כי דבריו נאמרו בתיאום מלא עם הנשיא טראמפ ובכירי הדיפלומטיה האמריקנית. "אנטישמיות היא בלתי מקובלת בכל צורה שהיא ויש לעקור אותה מהשורש מהחברה שלנו", פתח וייט את הפוסט החריג. הוא המשיך בחריפות: "הנשיא טראמפ ואני קוראים לכל בלגיה לעשות עבודה טובה הרבה יותר בנושא הזה! לבלגיה, במיוחד עליכם להפסיק עכשיו את התביעה המגוחכת והאנטישמית של 3 הדמויות הדתיות היהודיות באנטוורפן!" השגריר לא הסתפק בכך, והפנה מתקפה אישית נגד שר הבריאות הבלגי, פרנק ואנברוקה, אותו כינה "גס רוח מאוד". וייט דרש מהשר לקבוע הוראה חוקית שתאפשר למוהלים דתיים יהודים למלא את חובותיהם. "זה נעשה בכל המדינות המתורבתות כהליך חוקי. בלגיה היא מדינה מתורבתת", הדגיש השגריר, תוך שהוא מוסיף: "אנחנו בשנת 2026, אתם צריכים להיכנס למאה ה-21". בריסל בזעם: "הפרת נורמות דיפלומטיות" התגובה הבלגית לא איחרה לבוא. שר החוץ מקסים פרבו זימן את השגריר האמריקני ל"שיחת הבהרה", כשבבריסל טוענים כי וייט הפר נורמות דיפלומטיות בסיסיות בהתערבותו בעניינים פנימיים של המדינה המארחת. "כל רמיזה לאנטישמיות היא פוגענית ובלתי מקובלת", הצהיר פרבו, תוך ניסיון להציג את הפרשה כעניין פרוצדורלי גרידא. אולם בעולם היהודי, ובמיוחד בקהילה החרדית, השאלה הזועקת היא אחרת לחלוטין: מדוע מתוך אלפי בריתות המבוצעות מדי שנה בבלגיה, הרשויות בחרו להיטפל דווקא לשלושת המוהלים החרדים מאנטוורפן? כפי שדווח בכיכר השבת עוד בל"ג בעומר, מאות בחורי ישיבות התכנסו באנטוורפן בראשות הגאב"ד והמוהלים לתפילה ותחנונים נוכח המזימות נגד קיום מצוות מילה.

"הם עושים מה שאומנו אלפי שנים"

השגריר וייט הבהיר כי המוהלים "עושים את מה שאומנו לעשות במשך אלפי שנים", והדגיש כי ארה"ב תעמוד לצידם. בצעד הפגנתי, הודיע השגריר כי יגיע בשבוע הבא לאנטוורפן כדי להיפגש עם המוהלים ומשפחותיהם ולהעניק להם גיבוי אמריקני מלא. "תפסיקו את ההטרדה הבלתי מקובלת הזו של הקהילה היהודית כאן באנטוורפן ובבלגיה", דרש.

הפרשה מעלה שאלות קשות על מעמד חופש הדת באירופה של המאה ה-21. האם אירופה חוזרת לימים אפלים שבהם מצוות ברית המילה הופכת לעבירה פלילית? גדולי ישראל בארץ כבר התריעו בעבר על הסכנה הזו, כאשר הגר"י אזרחי זעק: "גוזרים נגד עולם התורה, שלא יגיעו גם לגזור נגד ברית מילה".

כינוס בחורי אנטווערפען ביום ל"ג בעומר ( צילום: דוד ברנל )

רקע מדאיג: אנטישמיות גואה באירופה

הפרשה באנטוורפן אינה מתרחשת בוואקום. רק לפני ימים ספורים דווח על גירוש נציג ישראלי מדרום אפריקה, ועל אירועים אנטישמיים נוספים ברחבי העולם. באירופה עצמה, הקהילות היהודיות מדווחות על עלייה חדה באירועי אנטישמיות, החל מתקיפות פיזיות ועד להתקפות על סמלים ומוסדות יהודיים.

בקהילה החרדית בישראל מתבוננים בדאגה רבה על ההתפתחויות באירופה. השאלה המרכזית היא האם מדובר בתחילתה של מגמה מסוכנת שבה מדינות אירופיות מנסות להגביל את חופש הדת היהודי תחת מסווה של "דרישות רפואיות" או "נורמות מודרניות". עבור עולם התורה, ברית המילה אינה רק מצווה דתית – היא אות הברית בין הקב"ה לעם ישראל, ואין שום כוח בעולם שיכול לבטל אותה.

עוד יעודכן על התפתחויות נוספות בפרשה הדיפלומטית ועל גורל המוהלים באנטוורפן.