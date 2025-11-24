כיכר השבת
סיכול איומים קשוחים

קרקע מול חלל: ארה"ב במירוץ חימוש ופיתוח מערכות נגד ריגול לווייני

פיקוד החוזים בבסיס רדסטון פתח הליך סינון לאיתור חברות שיכולות לספק אב טיפוס למערכות לסיכול ריגול לוויני| בין הדרישות: צוות בעל סיווג ביטחוני גבוה, זכאות למידע והעברת הצעות דרך רשת תקשורת מסווגת בלבד (בעולם)

לוחמה מודיעינית (צילום: אתר צה"ל)

צבא ארצות הברית חידש את מאמציו לאיתור חברות בעלות יכולת לפתח מערכות קרקעיות לסיכול תצפית וריגול, שמטרתן להתמודד עם איומים המגיעים ממקורות מבוססי חלל. המהלך משקף את החשש הגובר מהתפקיד המרכזי של לווייני ריגול מתקדמים של מדינות יריבות בזירות הקרב העתידיות.

על פי דיווח של אתר defence-blog, פיקוד החוזים של הצבא האמריקאי בבסיס רדסטון פרסם הודעה מחודשת "מקורות פוטנציאליים" שתהיה פתוחה לעוד כעשרה ימים.

שלב סינון מסווג

ההודעה היא שלב ראשוני במאמץ סינון רב-שלבי, שמטרתו לזהות חברות שעשויות להיות זכאיות להשתתף בהליך מסווג ולהגיש הצעות רעיוניות. הגוף האחראי על הפרויקט הוא משרד ההנהלה לתוכניות מודיעין, לוחמה אלקטרונית וחיישנים (PEO IEW&S).

על פי הצבא, הליך זה עשוי להוביל לפרסום פנייה מסווגת רשמית ואף להסכם מסוג "Other Transaction" (OT), המבוסס על מודל מסחרי פתוח לפתרונות חדשניים.

זיהוי איומים מהחלל (צילום: אתר צה"ל)

דרישות הסף הנוקשות של הצבא

הצבא האמריקאי מפרט דרישות סף נוקשות במיוחד, המבטיחות שרק חברות בעלות יכולת ביטחונית גבוהה יוכלו להתקדם:

יכולת מוכחת: יכולת מוכחת בהפקת אבות-טיפוס של מערכות קרקעיות נגד תצפית לוויינים.

סיווג ביטחוני: צוות עובדים (מהנדס, מנהל תוכנית, לוגיסטיקן וקצין ביטחון) שכולם בעלי סיווג ביטחוני Top Secret וזכאות למידע מסווג במיוחד (SCI). הצבא הדגיש כי חברות שעדיין אינן מעסיקות צוות כזה – לא ייחשבו מתאימות.

תקשורת מסווגת: תשובות החברות יצטרכו להיות מועברות דרך מערכת התקשורת המסווגת JWICS בלבד, כאשר תשובות שיגיעו דרך ערוצים לא מסווגים – לא יילקחו בחשבון.

הצבא האמריקאי רואה במערכת הנבחנת כלי חיוני באסטרטגיית ההגנה שלו, שיחזק את הגנת הכוחות בשטח מפני איומים אסטרטגיים בחלל.

