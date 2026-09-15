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משבר ההגנה האווירית

קופר: "לא מודאג" | המספרים בועטים: סנטקום מדמם מיירטים

בעוד מפקד סנטקום אדמירל ברד קופר מתעקש שהכול תקין, מסמכי האמת של משרד ההגנה מוכיחים אחרת: מבצע אפיק פיורי כילה 22 מיליארד דולר, מלאי המיירטים נחתך באכזריות, ותעשיית הנשק תקועה עם צווארי בקבוק שיימשכו שנים ארוכות (בעולם)

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סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

אדמירל ברד קופר, מפקד הפיקוד המרכזי של (סנטקום), דחה בתוקף חששות לגבי שחיקה במאגרי הנשק האמריקאיים בעקבות חודשים של עימות מול מתקפות טילים וכטב"מים איראניות. בריאיון לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS, השיב קופר לשאלות על מצב המלאי: "אינני מודאג כלל. אנחנו חמושים היטב ומוכנים לכל תרחיש חירום".

כאשר נשאל ספציפית על הערכות שלפיהן ארצות הברית השתמשה בכ-45% ממאגרי טילי הפטריוט וביותר ממחצית ממאגרי מערכת THAAD, חזר קופר על עמדתו: "אינני מודאג". הצהרותיו נועדו לשדר מוכנות והרתעה מול , על רקע המשך חילופי האש.

נתונים מדאיגים מאחורי ההצהרות

אנליזות של מרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) מצביעות על ירידה חדה במלאי. מלאי טילי הפטריוט ירד מכ-2,330 יחידות לפני העימות לבין 759 ל-827 בסוף יולי 2026. מלאי THAAD ירד מכ-452 לבין 234 ל-278. קצב הצריכה גבוה גם בזירות נוספות, כולל אירופה והאינדו-פסיפי, מה שמעלה חששות לגבי מוכנות מול איומים אחרים.

דו"ח של המבקר הכללי של משרד ההגנה (DoD Inspector General), שפורסם ב-14 בספטמבר, אישר כי המלחמה מול איראן (מבצע Epic Fury) גרמה ל"מחסור אסטרטגי במלאי" וחשפה צווארי בקבוק בתעשיית הייצור. עלות התחמושת שנצרכה בתקופה פברואר–יוני 2026 הוערכה בכ-22.3 מיליארד דולר מתוך סך של כ-33.4 מיליארד דולר.

טכנולוגיות מתקדמות נגד מטוסי רחפן (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

חקירה נרחבת אחר דליפות

באוגוסט 2026 ערך הפנטגון בדיקות פוליגרף לכ-50 אנשי המטות המשולבים (Joint Staff), במסגרת חקירה נרחבת אחר דליפות לכלי תקשורת. הדליפות עסקו בין היתר במצב מאגרי התחמושת בעקבות העימות עם איראן. מדובר בצעד חריג בהיקפו.

הפנטגון פועל להאצת הייצור באמצעות חוזים חדשים. יצרנים כמו לוקהיד מרטין מתכננים להגדיל את תפוקת טילי THAAD. עם זאת, אנליסטים מעריכים כי שיקום המלאי לרמות שלפני העימות עשוי להימשך מספר שנים.

דבריו של קופר משקפים עמדה פיקוחית המיועדת להרגיע ולשדר יציבות, בעוד נתונים עצמאיים ודו"חות רשמיים מצביעים על שחיקה ממשית במאגרי המיירטים ועל אתגר אסטרטגי מתמשך לצבא ארצות הברית.
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