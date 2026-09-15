22 מיליארד דולר והמלאי מתרוקן | מפקד סנטקום: הכל תקין

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

אדמירל ברד קופר, מפקד הפיקוד המרכזי של ארצות הברית (סנטקום), דחה בתוקף חששות לגבי שחיקה במאגרי הנשק האמריקאיים בעקבות חודשים של עימות מול מתקפות טילים וכטב"מים איראניות. בריאיון לתוכנית "60 דקות" של רשת CBS, השיב קופר לשאלות על מצב המלאי: "אינני מודאג כלל. אנחנו חמושים היטב ומוכנים לכל תרחיש חירום".

טכנולוגיות מתקדמות נגד מטוסי רחפן ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

חקירה נרחבת אחר דליפות

באוגוסט 2026 ערך הפנטגון בדיקות פוליגרף לכ-50 אנשי המטות המשולבים (Joint Staff), במסגרת חקירה נרחבת אחר דליפות לכלי תקשורת. הדליפות עסקו בין היתר במצב מאגרי התחמושת בעקבות העימות עם איראן. מדובר בצעד חריג בהיקפו.

הפנטגון פועל להאצת הייצור באמצעות חוזים חדשים. יצרנים כמו לוקהיד מרטין מתכננים להגדיל את תפוקת טילי THAAD. עם זאת, אנליסטים מעריכים כי שיקום המלאי לרמות שלפני העימות עשוי להימשך מספר שנים.

דבריו של קופר משקפים עמדה פיקוחית המיועדת להרגיע ולשדר יציבות, בעוד נתונים עצמאיים ודו"חות רשמיים מצביעים על שחיקה ממשית במאגרי המיירטים ועל אתגר אסטרטגי מתמשך לצבא ארצות הברית.