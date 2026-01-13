תיעוד דרמטי: משמר החופים של ארה"ב במבצע חילוץ נועז בלב ים 

החילוץ הדרמטי של משמר החופים של ארה"ב ( צילום: משמר החופים של ארה"ב )

בימים אלו מופנית ביקורת ציבורית חריפה כלפי משמר החופים ושר ההגנה בעקבות הריגת סוחרי סמים לאחר שנכנעו. בתגובה להאשמות, השר ציין כי עקב “הערפל של המלחמה” לא היה בידיהם מידע חזותי על השורדים לפני התקיפה הנוספת.

במקביל (כך נדמה), מזכירת ביטחון המולדת, קריסטי נואם, פועלת להציג פן אחר של פעילות משמר החופים ולהדגיש את ההצלחות ההומניטריות והחילוצים המוצלחים של הארגון.

נואם פרסמה תיעוד יוצא דופן של חילוץ הירואי, בו נראית המקצועיות והערכיות של אנשי משמר החופים, אותם הגדירה כ"טובים ביותר בעולם במה שהם עושים".

הדרמה החלה ב-9 בינואר, כאשר רשויות החוף בפורטו ריקו קיבלו דיווח על גולש בן 68 שנעלם לאחר שיצא לים ולא שב לדירת האירוח שלו. הגבר נראה לאחרונה בצהרי ה-8 בינואר באזור "חוף הגולשים" באגוא ומאז אבדו עקבותיו למשך יותר מ-24 שעות.

צוות מסוק מסוג MH-60 Jayhawk הוזנק לסריקות לאורך קו החוף. במהלך החיפושים, זיהה צוות האוויר את הגולש כשהוא לכוד על סלעים מחוץ לחוף, מנסה לאותת למסוק כשלידו הגלשן שלו. בשל תנאי הים הקשים, הריפים והסלעים המקיפים את המקום, השטח היה בלתי נגיש לחלוטין ברגל או בסירה.

למרות תנאי לילה קשים וראות לקויה, ביצע הצוות "פעולת הנפה ללא דופי". בסרטון שפרסמה המזכירה נואם, נראה הגבר כשהוא נעזר במקלות הליכה כדי להגיע לנקודה בטוחה, משם הועלה על אלונקה אל תוך המסוק המחלץ.

קפטן רוברט סטילס, שתיאם את המבצע, שיבח את שיתוף הפעולה הבין-ארגוני שהוביל לתוצאה המיוחלת, במיוחד לאחר שהתברר כי האיש נעדר כבר למעלה מ-30 שעות. מזכירת ביטחון המולדת נואם סיכמה את האירוע כ"מבצע הירואי ומושלם".