שח-מט לסין: טראמפ יצא במהלך שהותיר את המדינה מאחור

ארצות הברית תומכת בחברת הכרייה האמריקנית "וירטוס מינרלס" בפיתוח שני מכרות קובלט ונחושת גדולים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, במהלך שמוצג כהישג משמעותי במאבק מול השליטה הסינית בשוק המינרלים החיוניים.

לפי החברה, מדובר בהשקעה האמריקנית הראשונה בתחום המינרלים בקונגו מאז הכרזת "הסכם וושינגטון" של הנשיא דונלד טראמפ בדצמבר 2025. המכרות "אטואל" בלובומבאשי ו"מוטושי" בקולווזי צפויים להפיק יחד כ-75 אלף טונות נחושת וכ-20 אלף טונות קובלט בשנה.

טראמפ אמר במעמד החתימה על ההסכם כי מדובר ב"יום גדול לאפריקה ויום גדול לעולם", והבהיר כי מטרת המהלך היא לצמצם את התלות במקורות הנשלטים בידי סין. המינרלים יועברו למערב דרך "מסדרון לוביטו" באנגולה, פרויקט תשתיות הנתמך בידי וושינגטון.

נשיא "קרן יורקטאון לחירות", פרנס קרוניה, אמר כי המהלך מסמן "מאמץ אמריקני תקיף יותר להתחרות בסין על הגישה למשאבי המינרלים של אפריקה". לדבריו, "נוכחות אמריקנית פעילה יותר בשרשראות האספקה הללו עשויה לשנות באופן משמעותי את מאזן ההשפעה ביבשת".

משרד החוץ האמריקני מסר כי "ממשל טראמפ והמזכיר מרקו רוביו מחויבים לתמוך בחברות אמריקניות המבקשות לפעול בקונגו". מנכ"ל וירטוס, פיליפ בראון, אמר כי החברה מתכוונת להרחיב את פעילותה ב-56 רישיונות הכרייה שבידיה ולפתח גם הפקת טונגסטן ומתכות נוספות, והוסיף כי "הכול מתאפשר בזכות השותפות המתחזקת בין ארצות הברית לקונגו".