בית הנבחרים אישר הצעת חוק להפסקת הלחימה באיראן

מכה פוליטית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: בית הנבחרים האמריקני אישר הלילה ברוב של 215 תומכים מול 208 מתנגדים הצעת חוק הקוראת להפסקת המלחמה מול איראן, אלא אם כן הקונגרס יאשר באופן רשמי את המשך הפעילות הצבאית. ארבעה חברי קונגרס רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים והצביעו בעד ההצעה.

ההצעה, שהוגשה על ידי חבר הקונגרס גרגורי מיקס, מחייבת את הנשיא להסיג את הכוחות האמריקניים מאיראן כל עוד הקונגרס לא הכריז מלחמה או אישר שימוש בכוח צבאי.

למרות האישור בבית הנבחרים, מדובר בשלב זה במהלך סמלי בעיקרו, שכן ההצעה עדיין צריכה לעבור גם בסנאט. בנוסף קיימת מחלוקת משפטית האם לקונגרס יש סמכות חוקתית להגביל את יכולתו של הנשיא להפעיל את הצבא.

ההצבעה משקפת ביקורת גוברת גם בתוך המפלגה הרפובליקנית על אופן ניהול המלחמה שנמשכת כבר יותר משלושה חודשים. חבר הקונגרס גרגורי מיקס אמר לאחר ההצבעה: "אישור ההצעה היום מסמן נקודת מפנה משמעותית. יותר ויותר רפובליקנים מקשיבים לבוחרים שלהם שאינם רוצים עוד מלחמה בלתי מוגבלת במזרח התיכון".

הדמוקרטים טוענים כי החוקה האמריקנית מעניקה לקונגרס בלבד את הסמכות להכריז מלחמה, ומזהירים שטראמפ עלול לגרור את ארצות הברית לעימות ממושך ללא אסטרטגיית יציאה ברורה. מנגד, ממשל טראמפ מתעקש כי המלחמה נחוצה לביטחון הלאומי של ארצות הברית, בטענה שיש צורך דחוף למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.