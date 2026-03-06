שישה ימים לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי", קיימו הלילה מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), הגנרל בראד קופר, ושר המלחמה האמריקני פיט הגסת', הצהרה ראשונה על התקדמות המערכה נגד איראן.

בהצהרה מסר קופר כי במהלך היממות האחרונות תקפו הכוחות האמריקניים שורה ארוכה של יעדים צבאיים ברחבי איראן, כחלק מהמאמץ לפגוע בתשתיות האסטרטגיות של המשטר.

לדבריו, ב-72 השעות האחרונות מפציצים אמריקניים הפציצו עשרות מטרות באיראן, ובהן מתקנים המשמשים לאחסון ולשיגור טילים בליסטיים.

"מפציצי B-2 שלנו תקפו מתקני טילים בליסטיים עמוק באדמה בשעה האחרונה", אמר קופר, והדגיש כי התקיפות נועדו לפגוע בליבת מערך הטילים של הרפובליקה האסלאמית.

במקביל עדכן מפקד סנטקום כי ארצות הברית פגעה קשות גם בזרוע הימית של איראן.

לדבריו, מאז תחילת הלחימה הוטבעו יותר מ-30 כלי שיט של המשטר האיראני, ובהם גם כלי שיט מרכזיים של משמרות המהפכה.

קופר ציין כי בין הספינות שנפגעו נמצאת גם נושאת הכטב"מים האיראנית, שלדבריו "בוערת ברגע זה".

לדברי קופר, המערכה עוברת כעת לשלב חדש, שמטרתו פגיעה שיטתית ביכולת האסטרטגית המרכזית של איראן. "אנחנו עוברים לשלב הבא – פירוק מערך הטילים הבליסטיים של איראן", אמר.

לדבריו, התקיפות שכבר בוצעו השפיעו משמעותית על היכולת האיראנית לשגר טילים לעבר ישראל וליעדים נוספים באזור. "הירי הבליסטי של איראן צנח ב-90 אחוז מאז היום הראשון של המלחמה", ציין.

שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' הדגיש בהצהרה כי וושינגטון נחושה להמשיך בלחימה כל עוד יידרש.

לדבריו, ההערכה בטהרן כי ארצות הברית עלולה להתקשות להמשיך במערכה היא טעות. "איראן מקווה שלא נוכל להמשיך – זו טעות מרה", אמר.

"אין לנו מחסור בנחישות ואין לנו מחסור בחימושים. אנחנו יכולים להמשיך במערכה הזו ככל שנידרש".

לדבריו, בשלב הקרוב צפויה החרפה נוספת בעוצמת התקיפות. "כוח האש מעל איראן ומעל טהרן עומד להתגבר באופן דרמטי", הוסיף.

במהלך ההצהרה נשאל הגסת' גם על הדיווחים שהופצו בתקשורת האיראנית בנוגע להפלת מטוס אמריקני בשמי איראן. הוא דחה את הטענות ואמר כי מדובר בדיווחים שקריים, וכי לא הופל מטוס אמריקני במהלך המערכה.