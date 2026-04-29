הפנטגון סיפק לראשונה אומדן רשמי למחיר הלחימה שהחלה בפברואר, בעוד מחירי הדלק מזנקים והתמיכה בנשיא נחלשת.

​עלות המלחמה של ארצות הברית באיראן הסתכמה עד כה ב-25 מיליארד דולר. כך מסר היום פקיד בכיר בפנטגון, ג'ולס הרסט, הממלא את תפקיד המבקר. זהו האומדן הרשמי הראשון שמספק הצבא האמריקאי בנוגע למחיר הכלכלי של העימות הנוכחי במזרח התיכון.

​בעדותו בפני ועדת השירותים המזוינים של בית הנבחרים ציין הרסט כי "רוב הכסף הזה היה עבור תחמושת". עם זאת, הוא לא פירט מה בדיוק כללה ההערכה והאם נלקחו בחשבון עלויות צפויות לתיקון ושיקום של תשתיות בבסיסים במזרח התיכון שניזוקו במהלך חילופי האש.

​העימות המזוין, שהחל בתקיפות אמריקאיות ב-28 בפברואר, גבה עד כה את חייהם של 13 חיילים אמריקאים וגרם לפציעתם של מאות נוספים. למרות שבין הצדדים שוררת כעת הפסקת אש שבירה, הפנטגון ממשיך להחזיק עשרות אלפי חיילים באזור, הכוללים פריסה של שלוש נושאות מטוסים.

​חבר הקונגרס אדם סמית, הדמוקרט הבכיר בוועדה, הגיב לנתונים שנחשפו ואמר להרסט: "אני שמח שענית על השאלה הזו. כי שאלנו במשך זמן רב מאוד, ואף אחד לא נתן לנו את המספר". הדמוקרטים מבקשים לקשור בין עלויות המלחמה ליוקר המחיה הכללי בארצות הברית, חודשים ספורים לפני בחירות האמצע.

​למלחמה השלכות ישירות על המשק האמריקאי, כאשר שיבושים במשלוחי נפט וגז טבעי הובילו לעלייה במחירי הבנזין ובמוצרים חקלאיים כגון דשנים. נתונים אלו משתקפים בסקרי דעת הקהל; לפי סקר של רויטרס ואיפסוס, רק 34% מהאמריקאים תומכים בעימות, ירידה לעומת 38% באמצע חודש מרץ.