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השבר בימין האמריקאי

'הערות דוחות, לך ללמוד היסטוריה': ג'יי-די ואנס  חטף מהמחוקק הרפובליקני 

השבר בימין האמריקאי מעמיק: חבר בית הנבחרים רנדי פיין יוצא למתקפה חזיתית נגד סגן הנשיא ואנס בעקבות איומיו על ישראל |בראיון נוקב הוא מאשים את ואנס בבורות היסטורית ומטיל ספק ביכולתו להנהיג (חדשות בעולם)

המחוקק הרפובליקני רנדי פיי (צילום: מסך)

העימות בצמרת המפלגה הרפובליקנית סביב היחס לישראל עולה מדרגה. המחוקק הרפובליקני רנדי פיין (R-FL), הידוע בעמדותיו הפרו-ישראליות המובהקות, תקף בחריפות את סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, וכינה את דבריו בנוגע ליחסי -ישראל "בלתי ראויים לחלוטין ובוטים, ובכנות, דוחים".

המתקפה הגיעה לאחר שוואנס רמז כי על ישראל "להתעורר ולהבין את המציאות" בנוגע ל אחרת תסתכן באובדן התמיכה האמריקאית, "ושמדינת ישראל הוקמה מכסף אמריקאי",

פיין לא חסך בביקורת על מה שהוא מכנה שכתוב ההיסטוריה מצד ואנס. בתגובה לטענה כי ארה"ב היא שיצרה את ישראל, הבהיר פיין: "מדינת ישראל לא הוקמה על ידי ארצות הברית... היא לא ממומנת על ידי ארצות הברית, למעט בדרך קטנה כלשהי. היא הוקמה בדם, יזע ודמעות של העם היהודי שקם מתוך השואה". הוא הוסיף והזכיר כי בתקופת הקמתה, ארה"ב אף הטילה אמברגו נשק על המדינה הצעירה, וקבע כי "ג'יי-די ואנס ייטיב לעשות אם יחזור וילמד את ההיסטוריה שלו".

מעבר למחלוקת ההיסטורית, פיין תקף את האינטליגנציה והתאמתו של ואנס לתפקיד. "אני חושב שזה פשוט כמו לא להיות כל כך חכם", אמר פיין בתשובה לשאלה האם מדובר במיצוב פוליטי. הוא הוסיף כי דבריו של ואנס מעידים על אדם שאינו משכיל לגבי ההיסטוריה וכיצד העולם עובד באמת.

בשיא דבריו, מתח פיין ביקורת על הגישה המדינית של ואנס כלפי איראן אל מול ישראל: "אני פשוט לא חושב שזה עוזר כשאתה מדבר בצורה יפה יותר לאויבים שלך מאשר לחברים שלך. זה מעלה ספק לגבי ההתאמה שלך להיות בשלטון". בעוד פיין ציין כי הוא נותן אמון בנשיא , הוא הדגיש כי לדעתו ואנס אינו משרת את הנשיא כראוי באמירותיו האחרונות.

ארה"באיראןדונלד טראמפג'יי די ואנס

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