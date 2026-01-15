כיכר השבת
נכנסים לכושר

צפו: שר ההגנה האמריקני בתחרות הפגנת שרירים מול עמיתו היפני

שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' נצפה מבצע מתיחות רגליים יחד עם עמיתו היפני, במהלך ביקורו של האחרון בארצות הברית | הביקור נועד לחיזוק יכולות ההרתעה והתגובה של הברית בין יפן לארצות הברית (בעולם)

השרים מבצעים מתיחות רגליים ביחד (צילום: DOW Rapid Response)

באירוע יוצא דופן, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' נצפה מבצע מתיחות רגליים יחד עם עמיתו היפני שינג’ירו קואיזומי, במהלך ביקורו של האחרון ב.

הביקור של השר היפני במדינה החל מיום שני, והוא אמור להמשך עד לשבוע הבא. קואיזומי אמר במסיבת עיתונאים קודם לביקור כי בכוונתו להחליף דעות עם הגסת’ בנוגע למצב הביטחוני באזור האינדו־פסיפי, ולאשר את המאמצים לחיזוק יכולות ההרתעה והתגובה של הברית בין יפן לארצות הברית.

לדבריו, מדובר בפגישה הרביעית בין השניים, כולל שיחות טלפון, מאז שנכנס לתפקידו באוקטובר האחרון.

קואיזומי הדגיש כי הוא מבקש להעביר מסר, הן בזירה הפנימית ביפן והן בזירה הבינלאומית, שלפיו הברית בין יפן לארצות הברית מחוזקת כיום יותר מאי פעם. עוד ציין כי הוא מקווה להעמיק את מערכת האמון האישית בינו לבין שר ההגנה האמריקאי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר