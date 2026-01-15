צפו: שר ההגנה האמריקני בתחרות הפגנת שרירים מול עמיתו היפני

באירוע יוצא דופן, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' נצפה מבצע מתיחות רגליים יחד עם עמיתו היפני שינג’ירו קואיזומי, במהלך ביקורו של האחרון בארצות הברית.

הביקור של השר היפני במדינה החל מיום שני, והוא אמור להמשך עד לשבוע הבא. קואיזומי אמר במסיבת עיתונאים קודם לביקור כי בכוונתו להחליף דעות עם הגסת’ בנוגע למצב הביטחוני באזור האינדו־פסיפי, ולאשר את המאמצים לחיזוק יכולות ההרתעה והתגובה של הברית בין יפן לארצות הברית.

לדבריו, מדובר בפגישה הרביעית בין השניים, כולל שיחות טלפון, מאז שנכנס לתפקידו באוקטובר האחרון.

קואיזומי הדגיש כי הוא מבקש להעביר מסר, הן בזירה הפנימית ביפן והן בזירה הבינלאומית, שלפיו הברית בין יפן לארצות הברית מחוזקת כיום יותר מאי פעם. עוד ציין כי הוא מקווה להעמיק את מערכת האמון האישית בינו לבין שר ההגנה האמריקאי.