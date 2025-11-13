אחרי 230 שנה: ארה״ב מפסיקה לייצר את מטבע הסנט - זו הסיבה

סופו של מטבע הסנט האמריקאי (פני) מתקרב: המטבעה הלאומית של ארה"ב בפילדלפיה עמדה להטביע את מטבע הפני המחזורי האחרון. הנשיא דונלד טראמפ הורה על ביטול מטבע הסנט האחד עקב עלויות הולכות ומטפסות.

ההחלטה להפסיק את הייצור נבעה בעיקרה משיקולי חיסכון. עלויות ייצור המטבע הגיעו לכדי אבסורד, שכן ייצור כל מטבע פני עולה כיום יותר מ-0.03 דולר (שלושה סנטים), ועל פי מקורות מסוימים, העלויות טיפסו לכמעט ארבעה סנטים למטבע. הנשיא טראמפ מתח ביקורת על המצב הזה ברשת, וכתב בפברואר כי במשך זמן רב מדי ארצות הברית הטביעה מטבעות פני "שעולים לנו, פשוטו כמשמעו, יותר מ-2 סנטים," וכי מדובר ב"בזבוז כה גדול!".

משרד האוצר צופה לחסוך 56 מיליון דולר בשנה בעלויות חומרים בעקבות הפסקת הייצור. עלויות אלו המשיכו לטפס, כאשר דוח משנת 2024 מצא כי העלויות עלו ב-20.2% באותה שנה.

בנוסף, המטבע של סנט אחד הפך להיות במידה רבה מיושן ולא חיוני לעסקאות פיננסיות בעידן המודרני או הדיגיטלי.

למטבע הפני היסטוריה ארוכה ועמוקה בתוך ההיסטוריה האמריקאית. המטבעה האמריקאית מייצרת מטבעות פני בפילדלפיה מאז שנת 1793. המטבע הונפק לראשונה באותה השנה, ולכן היה בשימוש במשך יותר מ-230 שנה.

בעבר, בשנת 1793, ניתן היה לקנות באמצעות פני אחד ביסקוויט, נר או סוכרייה. כיום, מיליארדי מטבעות כאלה עדיין נמצאים במחזור, אך רבים מהם מושלכים בצד, יושבים במגירות או בתוך צנצנות זכוכית, ומשמשים לעיתים כמזכרות או קמעות למזל.

משרד האוצר אישר כי ההזמנה האחרונה של מטבעות פני ריקים בוצעה החודש. המטבעה תמשיך לייצר מטבעות 0.01 דולר עד שייגמרו המטבעות הריקים, מה שמעיד על יציאה הדרגתית מהמחזור. הממשלה צפויה להפסיק להפיץ מטבעות חדשים בתחילת 2026.

למרות העלות הגבוהה שלו ביחס לערך הנקוב, מטבע הפני עדיין החזיק יחס טוב יותר בין עלות ייצור לערך מאשר מטבע הניקל (חמישה סנט), אשר עלות ייצורו מגיעה לכמעט 14 סנט. הדיים (עשרה סנט), לשם השוואה, עולה פחות משישה סנט לייצור, והקוורטר (רבע דולר) עולה כמעט 15 סנט.

ההיעלמות ההדרגתית של הפני עשויה להוביל לחיסכון משמעותי, אולם היא מותירה רבים, כולל קמעונאים, עם חוסר ודאות לגבי הדרך לטפל בעסקאות לקוחות כאשר המטבע הקטן כבר אינו זמין.