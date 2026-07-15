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פיצוצים עזים במדינה

לילה חמישי של תקיפות באיראן, וטראמפ שוקל להסלים: אלו היעדים

צבא ארה"ב תוקף באיראן לילה חמישי ברציפות | יעדים עתידיים נשקלים, כולל האי חארג ומתקני גרעין | במקביל, טראמפ דיווח על נכונות איראנית למגעים (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

צבא פתח הערב (רביעי) בגל תקיפות נוסף ב, זה הלילה החמישי ברציפות, במסגרת המבצע שמטרתו לפגוע ביכולותיה הצבאיות של טהרן לאיים על השיט במצר הורמוז.

לפי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו בין היתר בבנדר עבאס, אהוואז וצ'אבהאר. זמן קצר לאחר תחילת התקיפות הופעלו אזעקות בבחריין, על רקע תגובה איראנית.

במקביל, נשיא ארה"ב אמר כי איראן הביעה נכונות לחדש את המגעים להסכם. "איראן רוצה להיפגש. נראה אם נצליח להגיע להסכם", אמר בריאיון לרשת פוקס.

בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי התקיפות האמריקניות נועדו גם לשחוק את מערכי ההגנה של איראן ולהכין את הקרקע לאפשרות של הסלמה צבאית רחבה יותר, אם הממשל האמריקני יחליט על כך בהמשך.

היעדים הנשקלים בין השאר: השתלטות על אי חארג (מרכז יצוא הנפט המרכזי של איראן) באמצעות כוחות אמריקאים.

בנוסף נשקלת הפצצת "פיקאקס מאונטיין" - מתחם מנהרות מבוצר עמוקות המקושר לפעילות גרעינית, שארה"ב טרם תקפה. אפשרות אחרות היא הרחבת התקיפות האוויריות, כך שיכללו גם מתקני אנרגיה.

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