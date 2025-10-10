ארצות הברית שולחת כ-200 חיילים לישראל, במטרה לסייע בתמיכה ובפיקוח על הסכם הפסקת האש בעזה - כך מדווחת סוכנות הידיעות AP בשם גורמים רשמיים בארה"ב.

מדובר במהלך ראשון מסוגו מאז תחילת הלחימה, והוא נועד להבטיח את יישום הסדרי השלב הראשון של תוכנית השלום שמוביל ממשל טראמפ.

לפי הגורמים, הפועלים בעילום שם מאחר שלא הוסמכו למסור מידע רשמי, הפיקוד המרכזי של צבא ארה״ב (CENTCOM) יקיים בישראל “מרכז תיאום אזרחי־צבאי” שיתאם את זרימת הסיוע ההומניטרי, כמו גם את התמיכה הלוגיסטית והביטחונית לשטחי הרצועה החרבים ממלחמה בת שנתיים.

המרכז החדש יאויש בכ־200 חיילים בעלי מומחיות בתחומי הובלה, תכנון, ביטחון, לוגיסטיקה והנדסה, כאשר לא יוצבו חיילים אמריקנים בתוך רצועת עזה עצמה.

גורם אמריקני נוסף ציין כי החיילים יגיעו ממערך הפיקוד המרכזי, שמחזיק כוחות במזרח התיכון ובאזורים נוספים בעולם. לדבריו, “הגעת הכוחות כבר החלה, והם ימשיכו להגיע במהלך סוף השבוע כדי להתחיל בהקמת המרכז”.

הגורמים הדגישו כי הצוות לא רק יפקח על קיום ההסכם, אלא גם ילווה את המעבר לשלטון אזרחי בעזה, ויסייע לתאם את מאמצי הסיוע והשיקום מול הגורמים המקומיים והבינלאומיים.

לדברי אחד הבכירים, “האתגר הגדול כעת הוא לא רק לשמור על שקט – אלא לוודא שמתחיל תהליך יציב של חזרה לחיים אזרחיים תקינים. זה הצעד הראשון בדרך ארוכה”.

בכירים בדרג המדיני אמרו ל-N12: "כוח אמריקני כזה עדיף לאין-שיעור על מנגנון קטארי-טורקי, כך שכל אכיפה, כל עיכוב וכל הפרה יקבל טיפול אמריקני. עוד נאמר כי בהמשך הדרך יהיה מנגנון שדרכו יידון ויטופל כל נושא הפירוז והפירוק מנשק. למעשה, טראמפ הורה להקים בישראל מפקדת פיקוד ושליטה שתהיה אחראית לכל התיאום הביטחוני ברצועת עזה.