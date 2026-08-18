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"לא נסבול איומים"

ישראל לקחה אחריות על התקיפה בסוריה, נחשף: טורקיה הייתה עלולה להגיב

בלשכת נתניהו קיבלו אחריות לתקיפה: "התירו לכוחות טורקיים להתפרס" | במקביל, השליח האמריקני לסוריה חשף: טורקיה הייתה עלולה להגיב צבאית (בעולם)

רגעים אחרי התקיפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בלשכת נתניהו לקחו הערב (שלישי) לראשונה אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בצפון-מערב , וטענו כי דמשק התעלמה מהאזהרות - והתירה לכוחות טורקיים להיפרס במקום.

בהודעה שפורסמה נכתב כי "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזו תהווה איום על ביטחונה של ישראל. סוריה בחרה להתעלם מאזהרות אלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

במקביל, השליח האמריקני המיוחד לסוריה ושגריר בטורקיה, טום ברק, אמר לרויטרס כי טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות הישראליות.

לדבריו, לאחר שהטורקים זיהו את המטוסים נעים צפונה לעבר שטחם, הם "היו יכולים באופן סביר להיערך לתגובה משלהם". לדבריו, "למרבה המזל, אנשים שקולים הצליחו למנוע מהמצב להידרדר עוד יותר".

השליח האמריקני ציין כי התקרית ממחישה את הצורך במנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. לדבריו, וושינגטון כבר מסייעת בהעברת מידע ובדיאלוג בין הצדדים, אך נדרש "מנגנון חזק יותר" שימנע אי-הבנות ועימותים.

כזכור, ארבע תקיפות אוויריות פגעו לפנות בוקר במסלול בבסיס אבו א-דוהור שבמחוז אידליב וגרמו לו נזק, ללא נפגעים. לדברי ברק, התקיפה הישראלית נבעה מתפיסה "בין אם מדויקת ובין אם מוטעית", שטורקיה עשויה להרחיב בקרוב את נוכחותה בבסיס.
ארה"בתקיפהסוריהמלחמהטורקיה
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